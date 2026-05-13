Denuncian 15 nuevos despidos en en Abai Zaragoza y alertan de una "deslocalización encubierta" a Colombia

La sección sindical de la CGT en Abai Business Solutions denuncia el despido de 15 trabajadoras ejecutado el pasado 8 de mayo en la plataforma de Zaragoza y ha advertido de que la compañía mantiene una "estrategia de despido continuo" que, según asegura el sindicato, suma ya 34 salidas desde diciembre.

Según informa CGT, los despidos afectan a trabajadoras vinculadas al servicio de Endesa y se producen en un contexto de "deslocalización progresiva" de servicios hacia otros países, especialmente Colombia. El sindicato sostiene que la empresa justifica las extinciones contractuales alegando falta de servicio, aunque considera que se trata de una explicación "totalmente falsa", ya que, según denuncia, las campañas continúan operativas en otras plataformas e incluso se estarían ampliando.

CGT afirma que Abai Business Solutions "juega a colocar las llamadas en unas u otras plataformas sin tener en cuenta las consecuencias que esto pueda suponer" y critica que la empresa "no asuma que detrás de cada llamada atiende una persona humana y no un número".

Denuncian un ere "encubierto"

La organización sindical asegura además que la compañía estaría evitando los límites legales que podrían derivar en un expediente de regulación de empleo colectivo. "Estas empresas tienen la ley en la mano y saben hacer sus cuentas", señala CGT, que considera que existe un "ERE encubierto" al haberse producido 34 despidos en menos de seis meses en una empresa de más de 300 trabajadores.

La central sindical vincula esta situación tanto a Abai Business Solutions como a empresas clientes como Telefónica y Endesa. Según explica, parte de la plantilla despedida había prestado anteriormente servicio para Telefónica y perdió esos puestos tras reincorporarse de procesos de incapacidad temporal, momento en el que, aseguran, las campañas fueron trasladadas a otros países.

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CGT denuncia que mientras se reducen puestos de trabajo en España, la empresa "crea plataformas con capacidad para miles de operadores" en Colombia, lo que, a juicio del sindicato, responde a una estrategia para "aumentar beneficios a costa de plantillas más precarizadas". La organización sindical ha indicado que está estudiando medidas legales frente a los despidos y no descarta convocar movilizaciones ante lo que considera "un goteo de despidos que no va a parar".