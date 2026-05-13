Eloy Suárez ya tiene nuevo puesto en el Gobierno de Aragón tras ceder el PP el senador autonómico a Vox

Eloy Suárez será el nuevo consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), cuado deje el puesto de senador autonómico que pasará del PP a manos de Vox fruto del acuerdo firmado por ambos partidos para la gobernabilidad en Aragón y que le permitió al presidente aragonés, Jorge Azcón, mantenerse en su puesto.

Con este nuevo puesto, Suárez conservará un lugar de relevancia en la política aragonesa, en la que lo ha sido prácticamente todo en las filas del Partido Popular. Su salida como senador autonómico, en un periodo en el que ha ejercido como presidente de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, se esperaba que pudiera compensarse y tener continuidad en el equipo de Jorge Azcón, por la relevancia política de Suárez y, en particular, por su relevancia en la trayectoria del propio Azcón.

Cabe recordar que Azcón fue portavoz adjunto de Suárez cuando este lideraba la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza tras quedarse a solo un concejal de poder gobernar en la ciudad. El político zaragozano ya fue diputado autonómico, después lideró la oposición zaragozana y pasó a la Cámara Alta en 2023, cuando Jorge Azcón se puso al frente del Gobierno de Aragón.

Tal y como ha adelantado Heraldo y ha confirmado este diario, Suárez seguirá vinculado al servicio público, esta vez con un cargo empresarial como consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), que aglutina 16 empresas públicas dependientes del Gobierno de Aragón, como Aragón Exterior (Arex), Aragón Plataforma Logística, Sarga, Aragón Turismo, Suelo y Vivienda de Aragón, Techno Park, Expo Zaragoza Empresarial, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, Motorland-Ciudad del Motor, Sodiar, Aragersa, Sodecasa o el parque tecnológico Walqa. Al frente de la CEPA también coordinará la labor en empresas privadas y participadas por el Gobierno de Aragón, como Aramón, la Nueva Romareda, Zaragoza Alta Velocidad o la Terminal Marítima de Zaragoza.

El pleno de senadores autonómicos, el 19 de mayo

El próximo martes, 19 de mayo, se producirá la toma de posesión de los nuevos senadores autonómicos de Vox y del PSOE, que sustituirán al propio Eloy Suárez y a la histórica socialista turolense, Mayte Pérez, que cierra por ahora una carrera de más de 20 años desempeñando distintos puestos en política autonómica y nacional.

Les sustituirán los diputados de Vox Javier Alonso Coronel y el socialista Rafael Guía, secretario general del PSOE en la provincia turolense.

También en el pleno del próximo martes está previsto que se produzca la elección de la diputada de Vox Carmen Rouco como vicepresidenta de las Cortes de Aragón, en sustitución del popular Fernando Ledesma, que ha registrado hoy su renuncia al cargo con efecto del día 18 de mayo.