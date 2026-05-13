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La escuela pública pide al TSJA frenar de forma "urgente" el Bachillerato concertado en Aragón para evitar un "perjuicio irreparable"

Las 17 entidades que han recurrido la orden sostienen que la norma "convierte el concierto en una vía ordinaria de financiación pública de una enseñanza que en este momento es privada"

La escuela pública pide al TSJA frenar de forma "urgente" el Bachillerato concertado en Aragón para evitar un "perjuicio irreparable"

La escuela pública pide al TSJA frenar de forma "urgente" el Bachillerato concertado en Aragón para evitar un "perjuicio irreparable"

Pablo Ibáñez

Cristina García

Zaragoza

Nuevo miércoles de protestas en defensa de la escuela pública aragonesa, el primero desde que la semana pasada 17 entidades interpusieran un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la modificación de la orden que posibilita la concertación del Bachillerato en la comunidad a partir del próximo curso. Las organizaciones, federaciones y fuerzas políticas de izquierdas también presentaron una medida cautelar porque, según han explicado, entienden que es "urgente" que se suspenda la norma porque, en caso de que el recurso resulte desfavorable para los apelantes, "causaría un perjuicio irreparable" a sus intereses.

Nieves Burón, secretaria técnica de Fapar que ha ejercido de portavoz de las 17 entidades, ha concretado que la "celeridad de la cautelar" llega porque la orden ECD/515/2026, que es una modificación de una norma anterior publicada en noviembre, que permite concertar el Bachillerato a partir de septiembre "altera el régimen procedente de concertación y abre una habilitación general para la concertación de la enseñanza". La escuela pública ha insistido así en que el recurso no es contra la concertación del Bachillerato, medida que sí que está amparada a nivel legal, sino contra la modificación de la misma y los términos en los que se ha planteado.

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Se refieren con ello a que concertar el Bachillerato es, en este momento, "innecesario" en Aragón porque, entre otros motivos, hay vacantes en esta etapa tanto en la escuela pública como en la mayoría de los centros que ya la tienen concertada, que son ocho en total. Las 17 entidades entienden la concertación del Bachillerato como una medida aplicable cuando responde a "unas necesidades puntuales", lo que a su juicio no sucede con la modificación de la orden actual que, critican, abre una "concertación en términos generales". "Dar amparo a esta posibilidad (la de concertar) de forma general, hacerlo extensivo a todos los centros que lo quieran solicitar, convierte el concierto en una vía ordinaria de financiación pública de una enseñanza que en este momento es privada", ha sostenido Burón.

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