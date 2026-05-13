Ignacio Buil, el joven abogado de Zaragoza que da el salto a Harvard: "Es una oportunidad única"

El exalumno de la Universidad de Zaragoza Ignacio Buil Vera ha obtenido una de las prestigiosas becas Fulbright concedidas en España, que le permitirá cursar el programa Master of Laws (LL.M.) en Harvard Law School durante el curso académico 2026-2027.

La beca Fulbright, gestionada por la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos, es uno de los programas de intercambio académico y profesional más reconocidos a nivel internacional y facilita estancias de formación e investigación en universidades estadounidenses de excelencia. El programa, creado en 1946 y presente en más de 160 países, promueve el entendimiento mutuo entre naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura.

Ignacio Buil desarrollará su estancia en la Harvard University, concretamente en Harvard Law School, donde cursará el LL.M. con especialización en Derecho Mercantil y en el área de “Corporate and Transactional Law”. Su formación e investigación se centrarán en el ámbito del derecho mercantil y del mercado de valores, con especial atención al gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y al papel creciente de los grandes inversores institucionales en su estructura accionarial.

El objetivo de su trabajo será analizar, en el entorno académico de Harvard y junto a algunos de los principales expertos mundiales en derecho mercantil, gobierno corporativo y mercados de valores, los desarrollos regulatorios más recientes y las aportaciones doctrinales de mayor relevancia en Estados Unidos, a fin de valorar su posible aplicación y trasposición al marco jurídico español.

“La Beca Fulbright es una oportunidad única”, destaca Ignacio Buil. “Poder formarme e investigar en la Facultad de Derecho de Harvard junto a algunos de los mayores expertos internacionales en las materias en las que estoy especializado es algo que difícilmente podría haber logrado de otra manera y estoy profundamente agradecido a la Comisión Fulbright por la confianza depositada en mí”.

Además de ampliar su formación académica, la estancia le permitirá colegiarse en el New York State Bar y ejercer así como abogado tanto en España como en Estados Unidos, reforzando un perfil profesional de carácter internacional.

Buil Vera cursó el doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza entre 2014 y 2020. Su vinculación con la institución ha sido especialmente intensa tanto en el ámbito académico como en la representación estudiantil y las competiciones de debate universitario.

En 2021 recibió el Premio Estudiante Universitario de la Universidad de Zaragoza en la categoría de Educación y Valores, concedido por el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Gobierno de Aragón. Además, formó parte del equipo de debate de la Universidad de Zaragoza, con el que obtuvo destacados reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos la victoria en la Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades y en el Torneo Internacional de Debate de la Universidad Santo Tomás de Chile.

En la actualidad, Ignacio Buil trabaja como abogado en el departamento de derecho societario, fusiones y adquisiciones (M&A) y mercado de valores del despacho Pérez-Llorca en Madrid, donde asesora a empresas y fondos de inversión, incluidas compañías cotizadas del IBEX 35. Asimismo, es profesor invitado de Derecho Mercantil en Universidad Pontificia Comillas desde 2024.

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La concesión de esta beca supone un nuevo reconocimiento internacional al talento formado en la Universidad de Zaragoza y al compromiso de sus estudiantes y egresados con la excelencia académica, la investigación y la proyección internacional.