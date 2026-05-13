Jorge Azcón abre la legislatura con la polémica concertación del Bachillerato en Aragón

No habrá cien días de cortesía. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, abre este jueves oficialmente la legislatura con su comparecencia a petición propia para explicar la concertación del Bachillerato en la comunidad que pretende implantar su gobierno. El primer pleno del nuevo mandato estará marcado por una de las decisiones más polémicas de Azcón en los últimos tiempos y que él ha defendido a capa y espada pese a tener a la comunidad educativa en contra. El de este jueves será el primer pleno con un nuevo Gobierno de coalición que empieza a trabajar a medio gas, con un buen puñado de directores generales todavía por nombrar y con un primer pleno que no tendrá sesión de control al Gobierno.

El anuncio de la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso, en pleno periodo en funciones, soliviantó a una comunidad educativa de la escuela pública que ya llevaba meses recriminando la falta de recursos que tiene la educación pública en la comunidad autónoma y que se manifestó en plena campaña electoral en contra de la concertación y clamando por más recursos públicos.

Un momento de la gran manifestación del pasado mes de enero. / JOSEMA MOLINA

La concertación del Bachillerato, una etapa que no es obligatoria, en la que hay cientos de plazas libres en la enseñanza pública y donde también hay plazas libres en los pocos bachilleratos concertados en la comunidad, ha despertado las críticas de todos los grupos de la oposición y ha abierto una lucha ciudadana que ha llegado hasta los tribunales por la denuncia de Fapar (la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la pública) y de los principales sindicatos.

La medida se anunció por el Gobierno del PP, estando en funciones, y es también una de las iniciativas que recoge el pacto PP-Vox de más pronta implantación, a partir de este mes de septiembre. Sin embargo, se ha dado a conocer sin concretar su alcance.

El anuncio de la medida con el Gobierno en funciones, pero una vez ya formadas las Cortes de Aragón, motivó que los partidos de la oposición reclamaran la comparecencia de Azcón, que declinó hacerlo hasta que estuviera formado el Gobierno. Y por eso es la primera comparecencia que realizará, finalmente a petición propia, en el pleno de este jueves.

Como ya hiciera en las entrevistas del pasado fin de semana, lo previsible es que el presidente del Gobierno de Aragón defiende su medida y argumente que fue el PP quien ganó las elecciones, y que la concertación del Bachillerato estaba en su programa electoral.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la entrevista con EL PERIÓDICO. / Jaime Galindo

"Respeto las manifestaciones, y también hay que respetar a las urnas"

El presidente aragonés respondió, a preguntas de este diario, que "hemos ganado las elecciones" frente a quienes han convocado las manifestaciones y la huelga de la próxima semana contra la concertación y por la escuela pública. "Quienes se van a manifestar ahora, se manifestaron antes de las elecciones. Yo respeto las manifestaciones, pero también hay que respetar a las urnas. Los aragoneses han dicho que sí al Bachillerato concertado", resumió Azcón en la primera entrevista con EL PERIÓDICO tras la formación del gobierno de coalición.

Después de su comparecencia tomarán la palabra en el primer pleno ordinario de la legislatura los portavoces de la oposición, con los estrenos de Pilar Alegría (PSOE), Jorge Pueyo (CHA) y Marta Abengochea (IU), además de las intervenciones de Tomás Guitarte (Teruel Existe) y de Santiago Morón, que vuelve a ser portavoz de Vox tras la toma de posesión de Alejandro Nolasco como vicepresidente del Gobierno.

En este primer pleno también se verán las relaciones entre los partidos en esta nueva legislatura marcada por una amplísima mayoría parlamentaria de la suma entre el PP y Vox (40 diputados). Será también la primera legislatura con cinco grupos parlamentarios y seis partidos, después de dos mandatos seguidos con ocho de estos últimos.

En esta sesión marcada por el debate educativo se analizarán también las iniciativas de los grupos parlamentarios sobre el recorte al Nudo Mudéjar en Andorra (PP); sobre la firma de un convenio colectivo autonómico que regule las relaciones laborales de los trabajadores del Sistema de la Dependencia en Aragón (PSOE); sobre el servicio de Cercanías entre Huesca y Zaragoza (PP); sobre el acceso a la medicación para todos los pacientes afectados por la 'piel de mariposa' (CHA); por la situación de las carreteras autonómicas en la comarca de Los Monegros (PSOE); sobre la ampliación de la concertación del bachiller (IU); o sobre la regularización de inmigrantes (Vox), entre otras proposiciones no de ley.

Además, también se aprobará la composición de las nuevas comisiones parlamentarias, en las que los consejeros empezarán a desgranar sus áreas a partir de la próxima semana. Así comienza una nueva legislatura en Aragón, tres meses después de las elecciones anticipadas del 8 de febrero y con un clima de confrontación, en las instituciones y en la calle, que no hace prever que se dejen pasar cien días de cortesía al Gobierno PP-Vox.