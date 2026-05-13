Nueve centros de Zaragoza tendrán aulas prefabricadas el próximo curso: del Alejo Loren de Caspe al Valdespartera III

Aragón ya mira al próximo curso escolar. El Departamento de Educación ha sacado a licitación 29 aulas prefabricadas -todas nuevas excepto dos, que se reponen- en nueve centros de la provincia de Zaragoza para el año 2026-2027 por un valor de 1,5 millones de euros. El alquiler de clases modulares llega porque, explica el Servicio Provincial, estos colegios e institutos públicos "carecen de espacios suficientes en los que impartir las clases y desarrollar las actividades educativas en condiciones adecuadas, siendo inevitable la construcción de nuevos espacios en esos centros o la ampliación de los existentes". El plazo de ejecución es de diez meses: de septiembre de 2026 a junio de 2027.

En concreto, la consejería ha sacado la licitación por un valor de 1.547.199,41 euros que se destinarán a 29 aulas prefabricadas. Dos de ellas serán las del IES Emilio Jimeno de Calatayud, y otras tres las del CPI Alejo Loren de Caspe. Desde el departamento aseguran que las de este centro caspolino se instalan porque los alumnos estaban de manera provisional en dependencias municipales que el ayuntamiento necesita para este curso.

Además de estas, se instalarán tres aulas prefabricadas en el CPI María Domínguez de Gallur y otras tres en el CPI Maestro Monreal de Ricla. En la licitación también se incluyen dos clases modulares del IES Cierzo de La Muela, las únicas que no son nuevas. Educación ha anunciado que ampliará este instituto con una inversión de 8 millones. Según detallan fuentes de la consejería, se van a construir 15 unidades de ESO, se mejorará "integralmente" los dos edificios existentes y se reurbanizarán los espacios exteriores.

En Zaragoza capital, el próximo curso escolar contarán con aulas prefabricadas el próximo curso el CPI El Espartidero (3), el CPI San Jorge (1) y el IES Valdespartera (2). A ellos se suma el CPI Valdespartera III, que tendrá 7 clases modulares y que, según señala el Servicio Provincial de Educación, es el único centro de estos nueve para el que no se ha contemplado una prórroga de la duración del contrato porque asegura que "la entrega de las obras de ampliación de espacios tendrán lugar antes del inicio del curso escolar 2027-2028".

En el resto de centros si se contemplan posibles prórrogas. En concreto, dos de 12 meses cada una (es decir, de hasta 24 meses por colegio y/o instituto). Con esta extensión, el valor estimado de la licitación ascendería a 2,2 millones de euros (2.218.970,21). Además del alquiler, la licitación incluye el montaje y desmontaje de las aulas, las obras y la redacción de proyecto y dirección de obra.

Fuentes del departamento de Educación indican que en el CPI Valdespartera III se está ejecutando la obra de Secundaria y el gimnasio con una inversión que supera los 6,2 millones de euros. La consejería agrega a esta actuación la construcción de 12 nuevas aulas de Bachillerato en el IES Valdespartera e informan de que están "en trámites de licitación de obra" para 12 unidades de Secundaria en el CPI Espartidero. La inversión prevista es de cerca de 8 millones de euros. Exponen también que en el CPI San Jorge se va a habilitar una nueva zona deportiva y que se está trabajando para hacer un centro nuevo de dos vías en la Caspe "atendiendo a necesidades de escolarización".

Desde Educación defienden que el Gobierno de Jorge Azcón está haciendo frente a la "falta de planificación" de anteriores administraciones y a la creación de CPI en colegios que carecen de espacio suficiente. Sostienen también que el Ejecutivo autonómico destina 27,5 millones de euros este curso a mejorar infraestructuras educativas y destacan que el nuevo Gobierno de Aragón PP-Vox ha creado una Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento.

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Fuentes de la DGA aseguran que "la instalación de aulas prefabricadas es temporal mientras se acometen las obras de mejora". La licitación se trata de alquiler de aulas modulares para su montaje y posterior desmontaje. El Servicio Provincial de Educación señala que "hasta que la construcción de aulas y espacios definitivos (en los nueve centros) pueda llevarse a cabo, se hace preciso disponer de aulas prefabricadas para poder atender la gran demanda de plazas escolares en ese centro a fin de que pueda desarrollar su actividad con normalidad".