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Pilar Alegría denuncia la "parálisis" del hospital público de Teruel: "A lo que lo abran estará obsoleto"

La socialista afea que hace ya tres años que las obras estaban "al 80%" y que abrir el centro hospitalario "no ha sido la prioridad" de los gobiernos de Azcón

Pilar Alegría, secretaria general del PSOE, en Teruel, con el nuevo hospital a sus espaldas.

Pilar Alegría, secretaria general del PSOE, en Teruel, con el nuevo hospital a sus espaldas. / PSOE ARAGÓN

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El PSOE ha vuelto a denunciar la "parálisis" y el "desgobierno" de Jorge Azcón al frente de Aragón, especialmente, en lo que a los servicios públicos se refiere. La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del grupo, Pilar Alegría, se ha trasladado hasta Teruel este miércoles, desde donde ha denunciado que el presidente aragonés "pone la alfombra roja a la privatización de la sanidad pública mientras el nuevo Hospital de Teruel sigue sin abrir".

Alegría ha recordado que esta infraestructura "la dejó prácticamente acabada el anterior Gobierno socialista de Javier Lambán, con más de 100 millones de euros de inversión y más del 80% de la obra ejecutada". "Tres años después, Jorge Azcón sigue sin abrir este servicio", ha reprochado. Y ha llegado a considerar que, "a lo que lo abran, igual se ha quedado obsoleto".

La dirigente socialista ha asegurado que "este hospital es un ejemplo claro de la parálisis y la desidia del Gobierno de Jorge Azcón" y ha lamentado lo que ha calificado como una "parálisis selectiva", al recordar que "cuando se trata de privatizar la educación, lo hacen en cinco minutos".

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Por todo lo anterior, la líder socialista ha considerado que la prioridad del Ejecutivo del PP "no es la sanidad pública" y se ha situado como la "alternativa de gobierno seria" en una legislatura que, de nuevo, ha vaticinado que será "corta".

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