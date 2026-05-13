Pilar Alegría, sobre la petición de dimisión de Jorge Azcón: "Ya he perdido la cuenta de las veces que me la ha pedido"

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha visitado Teruel este miércoles para denunciar la "parálisis" del Gobierno de Aragón en la puesta en marcha del nuevo hospital público de la ciudad, pendiente de culminar sus trabajos desde hace tres años. También ha respondido, a preguntas de los periodistas, a la petición de dimisión por parte del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por "mentir" sobre la presunta fiesta del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, precisamente, en el Parador de Teruel.

"No sé cuántas veces me ha pedido la dimisión el señor Azcón. He perdido la cuenta. Llevo de secretaria general algo más de un año y soy incapaz de recordar la cantidad de veces que me ha pedido la dimisión", ha respondido con sorna la socialista, que ha asegurado que si Azcón dedicara "la mitad de tiempo de pedir mi dimisión y criticarme a trabajar para lo que realmente importa, nos iría mucho mejor y no tendríamos este desgobierno maniatado, paralizado y sin proyecto".

Así, ha considerado que la utilización del PP del escándalo de Ábalos en Teruel se explica porque "cuando uno no tiene manual ni proyecto, tiene que echar mano de destruir a su adversario político". "En política, el insulto, el desprecio, el ruido, es siempre el cobijo de quienes no tienen argumentos ni proyecto", ha denunciado.

Pese a las últimas informaciones sobre el traslado de prostitutas desde Andalucía hasta Teruel para participar en la presunta fiesta de Ábalos en plena pandemia de covid, Alegría ha recalcado que "que utilicen estas miserias ni me va a desviar ni me va a despistar". "Lo vengo repitiendo: somos el partido de la oposición y nuestro objetivo es que somos la alternativa seria en esta comunidad frente al desgobierno del señor Azcón. Vamos a seguir trabajando el tiempo que dure, yo creo, esta corta legislatura", ha insistido.

Además, la líder socialista ha recordado que ya dio explicaciones "durante dos horas" en la comisión de investigación del Senado, además de la rueda de prensa de abril de 2025 en la que explicó, pormenorizadamente, los pasos que dio en los días en los que se denuncia que Ábalos contrató a prostitutas y celebró una fiesta en una suite del Parador de Teruel.

Alegría le ha quitado hierro a las nuevas informaciones: "Yo ya no sé cuántas versiones hemos oído de este tema, pero las explicaciones que he dado yo están en una rueda de prensa en abril de 2025 e hice una comparecencia de dos horas en el Senado. Me gustaría tener al menos un video de 10 minutos del señor Azcón hablando de sus viajes privados con recursos públicos", ha zanjado la socialista.