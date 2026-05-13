La revista Forbes incluye a dos empresas aragonesas en su lista de pymes que están cambiando el mundo este 2026

La prestigiosa revista económica Forbes ha publicado una lista con las pymes españolas "que están cambiando el mundo" este 2026 y entre las 25 seleccionadas han incluido a dos aragonesas. Con esta selección buscan reconocer a las empresas que no superan los 300 empleados y los 50 millones de euros de facturación anual cuyos proyectos buscan resolver "problemas estructurales" de la sociedad a través de la innovación y, muchas de ellas, empleando "tecnología avanzada".

Las compañías destacadas por Forbes abarcan sectores tan variopintos como la educación, el deporte, las finanzas, la consultoría, la biotecnología o la alimentación, ofreciendo una panorámica general de los avances empresariales en todas las facetas que afectan al día a día de la sociedad.

Una de las pymes mencionadas por la revista es Beonchip, una empresa fundada en 2016 y ubicada en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza de la que, destacan, ha sido la primera empresa de nuestro país dedicada al diseño, producción y comercialización de dispositivos de órgano en chip, una tecnología que reproduce las condiciones que tienen las células de un ser vivo dentro de un entorno en un laboratorio. ¿Por qué es relevante? Porque, de esta manera, son capaces de crear una plataforma para hacer ensayos in vitro -controlados en un laboratorio- donde antes no se podían desarrollar o solo era posible hacerlos in vivo -sobre organismos vivos- con el impacto económico, logístico, operativo y de tiempos que ello implica para desarrollar fármacos, cosméticos y productos químicos.

Su CEO y cofundadora es Rosa Monge Prieto, doctorada en ingeniería mecánica, remarcó en una charla con iTalks el papel que en la medicina del futuro van a tener los órganos en chip. "Permite tener un control de lo que sucede en cada momento y permite paralelizar experimentos, reducir el error humano y tener monitorización en tiempo real". En este sentido, destacó que permite avanzar hacia la personalización de la medicina, ya que permitirá poner las células en estos órganos en estas pequeñas piezas electrónicas y evaluarlos para identificar enfermedades para comprobar qué medicamentos son más efectivos.

Una pyme "pionera"

La segunda empresas aragonesa destacada por Forbes es la también zaragozana Patatas Gómez, de la cual destaca ser "pionera" en la implantación de procesos tecnológicos para la manipulación, selección y envasado, dedicada al almacenaje, cuidado y distribución de patatas, habiendo diversificado sus productos a otros productos como cebollas, zanahorias, puerros, ajos y fruta, especialmente melones y cítricos. También destaca Forbes su posicionamiento en el mercado Europeo con sus "instalaciones de primer nivel".

Esta empresa familiar nació en 1963 con un modesto puesto en Mercazaragoza y, más de 60 años después, es una de las empresas de referencia en Aragón. En el catálogo de reconocimientos públicos se encuentra haber sido incluida por el periódico británico Financial Times como una de las 1.000 empresas de mayor crecimiento de Europa en el año 2024 y su importante presencia en el mercado nacional lo ejemplariza el hecho de que es una de las marcas escogidas por varias empresas de distribución, como Mercadona, para ocupar los lineales de sus supermercados.