El Salud y el Comité de Huelga acercan posturas pero los médicos de Aragón mantienen los paros de la próxima semana

Un respiro. El encuentro entre el Salud y el Comité de Huelga médico de este miércoles se ha saldado con sensaciones positivas para ambas partes, que han hecho referencia a una voluntad de diálogo mutua en la que es ya su segunda reunión para negociar una salida a un conflicto que les ha llevado a la huelga en cuatro ocasiones desde el pasado diciembre. A pesar de esta sesión provechosa, los sindicatos convocantes CESM y Fasamet, mantienen por ahora los paros de la próxima semana, que buscan exigir un Estatuto Marco propio al ministerio y mejoras en las condiciones laborales y retributivas al Gobierno de Aragón.

Según han señalado desde el Comité de Huelga, desde la consejería de Sanidad han mostrado una "mejor predisposición" que en ocasiones anteriores para atender sus demandas, que el Salud todavía tiene que estudiar. Ambas partes han explicado que se va a mantener discreción en las conversaciones y desde el departamento han indicado que "se van a seguir manteniendo contactos próximamente". Han emplazado a los sindicatos al viernes, cuando se volverán a reunir.

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Aunque desde el Comité de Huelga han tildado el encuentro de "fructífero", por ahora han decidido mantener la huelga del 18 al 22 de mayo con sus reivindicaciones tanto nacionales como regionales. Se trata de una convocatoria estatal con la que médicos y facultativos de todo el país volverán a exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y que los de Aragón aprovecharán para, en caso de que no se llegue antes a una salida del conflicto, exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Sus reclamos se dirigen a la consejería de Sanidad, desde hace poco más de una semana liderada por Ángel Sanz.