Los sindicatos exigen la retirada del ere de Majorel en Zaragoza: 422 puestos de trabajo en el aire

Las posturas entre la dirección de Majorel y la plantilla de Zaragoza siguen estancadas tras la tercera reunión del período de consultas por el ere planteado por la empresa, que afectaría al 60% de los empleados. Esto es, 422 trabajadores de los 700 que tiene actualmente en nómina en el edificio Trovador. Desde la compañía han alegado como causa principal la pérdida de dos importantes clientes, Lowi y Vodafone, aunque desde UGT denuncian que ambas compañías seguirán operando con el grupo, aunque con otra mercantil, lo que provoca que se lleven la producción a otros territorios, concretamente Colombia.

Así, este miércoles se ha celebrado ese nuevo encuentro entre los sindicatos y la dirección madrileña de Majorel, empresa que adquirió Teleperformance en 2023, sobre un ere que también afectaría a la plantilla del call center en Barcelona, elevando el número total de despidos a 769. Desde UGT han exigido a la empresa la retirada del expediente y ha denunciado la "pasividad" de la empresa en la búsqueda de soluciones, que pasarían por la recolocación o formación de sus empleados, sin necesidad de llegar al extremo del despido.

En la misma línea ha ido el Sindicato Obrero Aragonés (SOA), quien ha denunciado que en la radiografía que ha compartido este miércoles la empresa se ha hablado sobre Teleperformance, no únicamente sobre Majorel, acusando a la dirección de "socializar las pérdidas".

Pablo Ibáñez

Del mismo modo, desde OSTA insisten en que la empresa sigue sin contestar a las cuestiones planteadas por los trabajadores, calificando como "lamentable" que la empresa "no esté ofreciendo alternativas reales de recolocación en otras campañas o dentro de alguna de las empresas del grupo, especialmente cuando existen precedentes recientes de movimientos de actividad dentro de la propia compañía". "Todo ello mientras continúan realizándose contrataciones a través de empresas de trabajo temporal (ETT)", concluyen desde el sindicato aragonesista.

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La situación, que amenaza con prolongarse en el tiempo, ha provocado que los trabajadores convoquen una nueva protesta frente a la sede de Zaragoza, en el edificio Trovador. Será este jueves a partir de las 14.00 horas, en la plaza de Antonio Beltrán Martínez.