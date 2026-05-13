La Universidad de Zaragoza ofertará 535 plazas para el máster del Profesorado el próximo curso en Aragón

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado varios acuerdos en su sesión de hoy. En lo relativo a Política Académica, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado la oferta de plazas de nuevo ingreso para cada especialidad del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas para el curso 2026-2027. En total se ofertarán 485 plazas en Zaragoza, 30 en Huesca y 20 en Teruel. De esta manera, se mantiene la oferta de 535 plazas ofertadas en el curso 2025-2026.

En materia de Planificación y Desarrollo Estratégico, se ha presentado el Plan Estratégico de la Universidad de Zaragoza 2026-2030 en Consejo de Gobierno, y se inicia el plazo para la realización de alegaciones y comentarios al mismo. La aprobación definitiva del Plan está prevista para el Consejo de Gobierno del 29 de junio. Se trata del primer Plan Estratégico presentado para implementarse en la Universidad de Zaragoza. Se ha desarrollado en un año, cumpliendo con el compromiso electoral, con el liderazgo estratégico de la rectora.

El Plan se ha coordinado desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica, con la dirección técnica de la directora de Secretariado de Planificación Estratégica y el apoyo técnico de la Inspección General de los Servicios. Se ha contado con la participación activa e intensa del Equipo de Gobierno, y se ha presentado a los responsables de centros, institutos, departamentos, servicios, unidades, sindicatos y grupos de profesores. Se va a continuar desarrollando procesos de participación de los miembros del Consejo de Gobierno y de toda la comunidad universitaria: estudiantado, PDI y PTGAS.

En materia de Infraestructura y Sostenibilidad, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado un nuevo Reglamento de la Gestión de Espacios que sustituye a las Directrices para la gestión de espacios de uso docente e investigador y de instalaciones y equipamiento científico-técnico, aprobadas mediante Acuerdo de 21 de septiembre de 2018.

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Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Reglamento de la Gestión del Estacionamiento en los Campus Universitarios. La actualización incorpora bonificaciones para familias numerosas, un régimen sancionador específico para permisos de un día y una nueva modalidad de acceso excepcional por movilidad intercentros.