Azcón, sobre la concertación del Bachillerato: "Flaco favor que quien quiera defender la educación lo haga con mala educación"

La protesta de los representantes de la educación pública con una lluvia de pasquines en el Parlamento aragonés con el mensaje "dinero público para la educación pública" ha marcado la comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, sobre la concertación del Bachillerato en Aragón. El jefe del Ejecutivo aragonés ha defendido la "legitimidad democrática" de la medida y ha incidido en que su Gobierno mejorará "toda la educación", incluyendo la pública y la concertada.

"Esta no ha sido una medida que la sociedad aragonesa desconociera: fue en el debate del estado de la comunidad donde anuncié que podía ser concertado en 2026-2027. Después se incluyó la medida en los programas electorales de PP y Vox", ha recordado Azcón, que ha mostrado su "respeto" a las manifestaciones, pero ha pedido ese mismo respeto para el resultado que otorgaron las urnas. "Si ponemos en marcha esta medida es porque quienes gobernamos hemos obtenido un resultado histórico. No solo hay 40 diputados en esta Cámara, sino que el 52% de los aragoneses confiaron en que esas medidas eran las más idóneas para mejorar la educación", ha expresado Jorge Azcón, momentos antes de que una lluvia de pasquines interrumpiera su discurso.

Laura Trives

"Creo que esta es una concepción básica: es difícil que a un gobierno que ha explicado estas medidas, ahora vaya a haber quien le diga que no tiene que cumplir su palabra y que no tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer", ha expresado Azcón.

Después de la protesta de los representantes de la escuela pública, el presidente ha denunciado los hechos. "Flaco favor que quien quiera representar a la educación lo haga con mala educación", ha lamentado, antes de recordar que su gobierno es el que ha destinado más fondos a la educación pública en Aragón, "un 14% más que lo que destinaba el anterior obierno de izquierdas".

"Vamos a seguir mejorando la educación pública y toda la educación. No entenemos que ustedes quieran hacer de esto algo de buenos y malos y quieran elevar un muro entre los niños y las niñas aragoneses. No lo entiendo porque cuando ustedes gobiernan, dicen cosas distintas", le ha reprochado al PSOE.

Pilar Alegría, portavoz del PSOE, en el pleno de las Cortes de Aragón. / LAURA TRIVES

La oposición defiende a la educación pública

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha denunciado que la educación pública "no es una prioridad" para el nuevo Gobierno de Aragón. "Ya vemos que en 2025 se dejó de ejecutar un 40% en infraestructuras educativas. Y este año solo se ha licitado una obra por 48.000 euro para la valla del Azúa. Ustedes par separar, confrontar y dividir son un hacha", ha espetado la portavoz, que ha acusado a Azcón de ser "pionero en privatizar la educación".

Alegría ha denunciado que tiene que haber un "uso eficiente de los recursos públicos", y ha recordado que hay 2.000 plazas de Bachillerato sin cubrir, "que no son etéreas, que están ahí, que hay profesores contratados, funcionarios, interinos. Y plantean coger recursos públicos para duplicar lo que tenemos", ha criticado. "Es coger recursos públicos para engordar los bolsillos privados", ha denunciado Alegría, que le ha reprochado al presidente la "libertad de elección". "¿Sabe qué libertad tienen en Esplús? La que les da la escuela pública. Defender la educación pública no es una cuestión de ideología, sino de justicia social", ha subrayado la socialista.

Jorge Pueyo, con la camiseta en defensa de la educación pública. / LAURA TRIVES

Desde Chunta Aragonesista, su portavoz Jorge Pueyo, ataviado con una camiseta verde en defensa de la educación pública, ha protagonizado uno de los discursos más duros. Le ha reprochado a Azcón su "chulería" por responder a los manifestantes de la concertada que "hemos ganado las elecciones" y ha denunciado que vayan a "coger 19 millones de todos los aragoneses para esa concertación".

"No van a garantizar la seguridad laboral, la dotación de personal de enfermería, auxiliares de educación especial, no van a poner ni un tejado en colegios aragoneses que no tienen tejado para que los niños no se mojen en el recreo cuando llueve. Lo único imparable son sus chiringuitos: sus ayduas van a seguir llegando a sus amiguitos", ha denunciado el portavoz de CHA, que ha insistido en que "más allá de la Z40 la concertación no tiene sentido" y le acusado de ser un "antisistema público en manos de Vox".

"Los hijos y las hijas de la pública le vamos a devolver la dignidad a Aragón, y nos vamos a librar de ustedes porque usted ya ha empezado a caer", ha vaticinado Pueyo.

Desde IU, Marta Abengochea ha defendido a los manifestantes recordando que "ningún derecho lo ha ganado el poder, no criminalicemos la protesta ni la defensa de los derechos". En esta línea, ha defenido que "el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades solo lo garantiza la educación pública, porque la privada solo se rige por el negocio". "¿Hay escuela privada fuera de las cabeceras comarcales? ¿Hay escuela privada que no cobra las famosas cuotas voluntarias?", se ha preguntado Abengochea.

El portavoz de Teruel Existe le ha preguntado al presidente Azcón si va a gobernar "solo para quienes le votaron, o para todos los aragoneses" y ha recordado que "la educación pública es la única que presta servicio en todo el territorio".

Noticias relacionadas

En el cierre del debate, Azcón ha vuelto a insistir en su mayoría en las urnas para aplicar la concertación del Bachillerato. "Si venimos a hacer que los ricos opriman a los pobres, ¿por qué 350.000 aragoneses confían en nosotros y no en ustedes?", le ha preguntado a la bancada de la oposición. "Señores de la izquierda, tengo que repetirles que este ha sido el debate central de las elecciones que celebrábamos hace poco. Ustedes son la representación electoral de la izquierda más diminuta que ha habido en la historia de esta comunidad. Tienen que pensar por qué los ciudadanos no les creen", ha zanjado Azcón.