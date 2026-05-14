Una bicicletada desde el IES Ítaca reivindica regular las salidas extraescolares en Aragón: "Los profesaros estamos en un vacío legal"

Las bicicletas han tomado el párquin del IES Ítaca de Zaragoza este jueves por la tarde. Desde el instituto en el que ejercían los dos profesores investigados por la muerte de un alumno durante un viaje escolar a Bélgica en 2022, han partido docentes y estudiantes para reclamar regular las salidas extraescolares en Aragón. Y han defendido: "Extraescolares sí, pero no así".

"Los profesores estamos como en un vacío legal", ha expuesto Joaquín Lafuente Tajada, profesor del instituto Virgen del Pilar de Zaragoza. El docente ha expuesto que "la mayoría de los (docentes) que participan en estas extraescolares lo hacen dando su tiempo libre" y ha defendido que suelen ser "gente comprometida que deja su vida personal para estar una semana con un grupo de adolescentes". Pero, ha recordado, no son especialistas en todas las áreas. "Igual que en tu vida personal te pasan cosas, cuando estás con un grupo de chicos de 15 años te puede pasar de todo. No podemos tener todo controlado", ha señalado.

En esta línea, Lafuente ha señalado que, cuando se da una situación compleja o accidente los docentes realizan "lo que, por sentido común, haría cualquier persona". Pero, ha añadido, "estás sin conocimientos, sin ser especialista en nada y la administración tampoco da confianza". A sus palabras se han sumado las de Alex, que también ejerce la docencia en el IES Virgen del Pilar y que ha remarcado que lo que reclaman es "sobre todo, un respaldo jurídico" por si se da una situación extraordinaria.

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Alex ha hecho referencia a las salidas extraescolares pero también a otras actividades complementarias. "A nive lde prácticas con empresas, o incluso en los talleres mismo, puede suceder cualqueir accidente. Tenemos a 20 o 25 chicos y no podemos controlar a todos", ha indicado. El profesor ha subrayado que se trata de un asunto "difícil" y que "es muy importante luchar por ello (una regulación)".