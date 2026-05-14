Los Cariñena Spritz de la DO Cariñena y Borja Insa llegan a la hostelería de Zaragoza desde este viernes

La Denominación de Origen Cariñena sigue adelante con su innovador Plan Ñ y desde mañana viernes lleva a la hostelería de la capital aragonesa su primera gran propuesta: los Cariñena Spritz, una nueva forma de disfrutar el vino creada por el bartender internacional Borja Insa a partir de la gama Garnacha Nueva de Cariñena. El objetivo: conectar con nuevos públicos y momentos de consumo más informales.

Tras su presentación oficial celebrada la pasada semana, estos cócteles salen ahora al encuentro del público. Desde este viernes estarán disponibles en una decena de bares del entorno de la plaza de los Sitios y en el propio local de Insa, en este caso en una versión más sofisticada.

Este es el listado inicial de establecimientos:

-Bunkerbar

-Garbo Gentlebar

-Ginger Fizz Bar

-Gonzo Bitter Bar

-Bloody

-Basho Gastro Bar

-Frida Tasty Room

-La Madonna

-Casa Baldo

-Moonlight Experimental Bar

El número de locales podría ampliarse en próximas fechas, dentro de la estrategia de crecimiento progresivo de la iniciativa, que también prevé extenderse en el futuro a más ciudades.

La propuesta combina la Garnacha Nueva —la gama de vinos jóvenes, frescos y de baja graduación alcohólica lanzada el pasado año por la D.O. Cariñena— con el lenguaje actual de la coctelería, dando lugar a cuatro combinados con perfiles frutales y contemporáneos.

Borja Insa –reconocido como mejor bartender de España y Europa, y cuarto del mundo- describe así las creaciones que podrá pedir el público en la céntrica zona de ocio zaragozana: “Cariñena Spritz Peach se inspira en el melocotón al vino, un gran clásico de la tradición aragonesa; Cariñena Spritz Apple evoca un recorrido por la ribera, con notas de flor de sauco, manzana y un perfil fresco; Cariñena Spritz Berry se adentra en matices más dulces, con moras silvestres y pomelo, en una reinterpretación cercana a la paloma; y, por último, Cariñena Spritz Lychee es la opción más cítrica y afrutada, con toques de pera y un sutil carácter tropical, que demuestra la versatilidad de la garnacha”.

La directora de Comunicación y Marketing de la D.O. Cariñena, Sonia Pérez, explica la filosofía de la propuesta y del propio Plan Ñ: “Hay generaciones para las que el vino aún no ha encontrado su momento. Por eso buscamos nuevos productos y nuevos contextos, para que el vino se pueda disfrutar no solo en la mesa, sino también en momentos como el tardeo o el aperitivo”.

“Es una invitación a relacionarse con el vino de una forma diferente. Queremos avanzar sin perder nuestra esencia, explorando nuevos formatos y experiencias”, subraya Pérez.

Por su parte, Insa valora muy positivamenete el resultado: “Me interesa especialmente explorar caminos poco convencionales, como la mezcla del vino en coctelería, y en este caso he encontrado en la Garnacha Nueva de Cariñena una base que funciona a la perfección”.

Más Garnacha Nueva de Cariñena

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Coincidiendo con esta iniciativa, la gama Garnacha Nueva de Cariñena incorpora además una nueva referencia: “El Capricho”, de Bodegas Ignacio Marín. Se suma a las tres primeras interpretaciones de esta variedad que hicieron el pasado año las bodegas Grandes Vinos (“Hoy”), Paniza (“Momento clave”) y San Valero (“Cierzo”). Diferentes versiones de una misma uva pero con una característica común: vinos jóvenes, refrescantes y ligeros (con una graduación alcohólica de 11 %). Las cuatro bodegas han lanzado ya sus interpretaciones de la última añada, la correspondiente a la vendimia de 2025.