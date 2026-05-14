La Cena Solidaria de Ibercaja reparte casi un millón de euros entre 17 proyectos sin ánimo de lucro

Ibercaja celebra hoy la quinta edición de su Cena Solidaria, un evento en el que se entregarán 930.000 euros en donaciones a 17 proyectos de entidades sin ánimo de lucro, en el marco de las iniciativas “Tu dinero con corazón” e “Impulso solidario” y 14.801 euros a la Fundación José Luis Zazurca.

Alrededor de 850 personas procedentes de diferentes empresas de referencia y de las principales organizaciones empresariales aragonesas, así como empleados y empleadas de Ibercaja participarán en el encuentro solidario en el que intervendrán el Presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el Consejero Delegado de la Entidad, Víctor Iglesias, en el Restaurante Aura de Zaragoza.

Los Directores Generales de Ibercaja Gestión e Ibercaja Pensión, Lily Corredor y José Carlos Vizárraga; el Director de Personas de Ibercaja, José Ignacio Oto; y la Jefa de Acción social, Medioambiente y Voluntariado Corporativo de Fundación Ibercaja, Inés González, han presentado esta mañana ante los medios el funcionamiento de los programas solidarios de Ibercaja y la resolución de ayudas de este año.

“Tu dinero con corazón” apoya proyectos a través del fondo de inversión y del plan de pensiones “Ibercaja Sostenible y Solidario”. Estos productos, además de invertir de forma sostenible, revierten parte de sus comisiones a proyectos sociales y medioambientales de entidades sin ánimo de lucro. Los participantes, con sus votos, colaboran activamente en hacer posible este proyecto.

“Impulso solidario” es una iniciativa dirigida a la plantilla de Ibercaja con la finalidad de potenciar el compromiso social del Banco mediante la colaboración y participación directa de sus trabajadores. A través de este programa, los empleados presentan los proyectos sociales y medioambientales con los que están comprometidos.

Tanto el fondo de inversión como el plan de ahorro para la jubilación, además de ser sostenibles porque se gestionan incorporando criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), son solidarios ya que las sociedades gestoras de ambos productos donan anualmente una parte de la comisión de gestión que perciben a proyectos sociales y medioambientales, permitiendo así a sus partícipes y a Ibercaja avanzar hacia una sociedad más cohesionada e integradora.

Estos productos están diseñados para personas que, con sus ahorros e inversiones, desean contribuir a generar un impacto positivo en la sociedad por el mayor retorno social y medioambiental y el apoyo de iniciativas y proyectos solidarios del fondo de inversión y el plan de pensiones.

A cierre de marzo, ambos productos acumulan un patrimonio gestionado de cerca de 800 millones de euros y cuentan con más de 40.000 partícipes. El Plan de Pensiones Sostenible y Solidario tuvo una rentabilidad del 3,03% en 2025 y del 11,61% en 2024 y el Fondo de Inversión, de un 3,72% en 2025 y un 10,41% en 2024.

Los fondos recaudados en la Cena Solidaria, procedentes de las donaciones de los cerca de 850 asistentes presenciales y de las mesas de fila cero adquiridas, irán destinados a la Fundación José Luis Zazurca, que trabaja para lograr una vida normalizada para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, prestando toda la ayuda y apoyo a las familias. En particular, la recaudación de la Cena sirve para apoyar a su proyecto “Del Huerto a la Mesa”, que tiene el objetivo de promover la alimentación saludable, la formación en hábitos de vida responsables de sus usuarios y el compromiso con la sostenibilidad. La Fundación recibirá un cheque de 14.801 euros que destinará a esta labor: 10.801 euros han sido recaudados gracias a las donaciones de los asistentes a la Cena y 4.000 euros provienen del Fondo de Inversión y el Plan de Pensiones “Sostenible y Solidario”.

Entre las organizaciones empresariales y de directivos que han colaborado en la Cena figuran AIAA (Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón), AJE (Asociación Jóvenes Empresarios), Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, CEOE Aragón CEPYME Aragón, Colegio de Economistas de Aragón, Colegio de Farmacéuticos de Aragón, Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja, DIRCOM Aragón, Fundación Basilio Paraíso, y los clústeres empresariales ALIA, CAAR, CLENAR y TECNARA.

Las empresas representadas en la cena son Agreda Automóvil, Aldelís, Aramón, CESTE, Cuatrecasas, Deloitte, ESIC, EY, FERSA, Fundación Sesé, Garrigues, Grupo San Valero, HENNEO, HIBERUS, Industrias Químicas del Ebro, Integra, KPMG, Lacasa, Levitec, PWC y SAMCA.

Además, unos 350 empleados de Ibercaja Banco, Fundación Ibercaja y Grupo Financiero Ibercaja figuran entre los asistentes.

Iniciativas ganadoras de “Tu Dinero con Corazón” e “Impulso Solidario”

En el transcurso de la cena se hará entrega de 930.000 euros de ayudas a diecisiete proyectos de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro:

Proyectos “Tu dinero con corazón”:

Fundación Grandes Amigos. Compañía a personas mayores en soledad.

Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Proyecto Pallium en España: formación en Cuidados Paliativos en Centros de Salud.

Fundación Integra. Avanza: formarse, creer en uno mismo y volver a trabajar.

Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia Nerviosas. Reconstruyendo vínculos en favor de personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Fundación Apadrina un árbol. Recuperación Ribera de Artesones.

Fundación DFA. Empleabilidad e Inclusión Social para personas con discapacidad.

Federación Española de Familias de Cáncer Infantil. El alta no es final. Seguimiento a largos supervivientes de cáncer infantil.

Fundación fuego de María. Colegio para niños en situación de extrema vulnerabilidad en la selva del Amazonas.

Proyectos “Impulso Solidario”:

Fundación Daño Cerebral Adquirido. Proyecto Ateneu.

Alianza de familias afectadas por el Síndrome de Wolfram. Luchar contra una enfermedad invisible.

Asociación de hemofilia Aragón. Fisioterapia para personas con hemofilia.

Asociación Síndrome de Morquio. ¡Necesitamos una cura para Gonzalo!

FSHD España. Registro FSHD España: datos que se convierten en esperanza.

Patronato Nuestra Señora de los Dolores. Creciendo a salvo.

Bokatas. Un bocadillo es el inicio, el acompañamiento hace posible la inclusión.

Fundación López Bolaños. Raíces que crecen: educación, conciliación y futuro en el medio rural.

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