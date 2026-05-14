Se confirma la desaceleración de la inflación en Aragón durante abril pese a la guerra en Irán: estos son los motivos

La tasa anual de inflación en el mes de abril en Aragón ha desacelerado dos décimas en el mes de abril para cerrar en el 3,3%, mientras en el conjunto de España también ha bajado dos décimas hasta quedar en el 3,2% anual, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los principales factores de este comportamiento, según el INE, fueron una bajada de precios de la electricidad de mayor intensidad que la observada un año antes, así como una subida de precios de los paquetes turísticos menor que la acaecida en abril del año pasado. En sentido contrario, en este mes de abril subieron los precios de los combustibles, frente a la bajada que se produjo el año anterior, ha informado el Gobierno aragonés.

En el conjunto de la eurozona, la tasa de inflación en abril aceleraba cuatro décimas para situarse en el 3,0% anual. En consecuencia, el diferencial de inflación con la UEM era desfavorable en tres décimas en el caso de Aragón y en dos décimas en el conjunto de España.

Por lo que respecta a la inflación subyacente --aquella que excluye de su cálculo alimentos no elaborados y productos energéticos--, se moderaba tres décimas en Aragón para situarse el 2,7% anual en abril, mientras que en el conjunto de España desaceleraba una décima hasta quedar en el 2,8% anual. En el promedio de la eurozona la inflación subyacente se moderaba una décima hasta quedar en el 2,1% anual en abril.

Alza de precios energéticos

Como referencia en materia de precios energéticos, el petróleo en su calidad Brent cotizó en abril de 2026 a una media de 118,2% dólares el barril, un 14,6% por encima del dato de marzo y un 73,2% más caro que un año antes.

Respecto al gas natural TTF, que influye particularmente en el precio de la electricidad, se observa un precio medio en abril de 45,3 euros por MWH, un 14,4% más barato que en marzo, pero un 28,5% por encima del precio de abril del año pasado.

Respecto al mes de abril del año anterior, las tasas anuales de inflación en Aragón en abril de 2026 eran positivas en diez de los trece grupos de consumo considerados por el IPC, nula en otro de ellos y negativa en los dos casos restantes.

El ranking en abril viene encabezado por Transporte, con una fuerte tasa de inflación del 6,1% anual, motivada por el alza de precios de los combustibles.

También eran muy elevadas las tasas de inflación en abril de Bebidas alcohólicas y tabaco (4,7% anual), Restaurantes y servicios de alojamiento (4,2% anual), Vivienda (4,1% anual) y Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (4,0% anual).

Tras ellos, y con una tasa también tensionada, se situaba en abril en Aragón el grupo de Seguros y servicios financieros (3,6% anual). A continuación, con tasas de inflación relativamente más moderadas, se encontraban los grupos de Sanidad (2,7% anual) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5% anual).

La inflación era moderada en abril en Servicios de educación (2,0% anual) y Muebles y artículos del hogar (1,1% anual), mientras que los precios de Información y comunicaciones mostraban una variación anual nula en Aragón.

Por último, la tasa de inflación era ligeramente negativa en Actividades recreativas, deporte y cultura (-0,2% anual) y en Vestido y calzado (-0,3% anual).

Suben precios en 11 grupos de consumo

Por comparación con el mes anterior, los precios en abril aumentaron un 0,3% en Aragón en promedio, como consecuencia de aumentos mensuales en once de los trece grupos de consumo, estabilidad en un caso mientras los precios disminuyeron mensualmente en el caso restante.

Así, los precios en Aragón aumentaron en abril un fortísimo 7,1% mensual Vestido y calzado, con la nueva temporada de moda. A distancia, también destacó el incremento de precios en los grupos de consumo de Actividades recreativas, deporte y cultura (1,3% mensual), Transporte (0,7% mensual), Sanidad (0,6% mensual) y Restaurantes y servicios de alojamiento (0,5% mensual).

Cuatro décimas mensuales aumentaron los precios de Seguros y servicios financieros y los de Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, mientras que los precios de Muebles y artículos del hogar crecieron tres décimas mensuales.

De forma más moderada, aumentaban en abril en Aragón dos décimas mensuales los precios de Bebidas alcohólicas y tabaco y los de Información y comunicaciones, mientras en Alimentos y bebidas no alcohólicas la subida era de una décima mensual.

Por su parte, los precios no variaron en abril en el grupo de consumo de Servicios de educación, mientras que se produjo una disminución del 2,2% mensual en Vivienda, debido a la bajada de precios de la electricidad.

Por provincias, la tasa de inflación en abril de 2026 se situó en el 3,4% anual en Huesca, en el 3,5% anual en Teruel y en el 3,2% anual en Zaragoza.

En la última reunión celebrada los pasados días 29 y 30 de abril de 2026, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo sin variación los tres tipos de interés oficiales del organismo, es decir, la facilidad marginal de depósito se mantenía en el 2,00%, el tipo de las operaciones principales de financiación quedaba en el 2,15% y la facilidad marginal de crédito en el 2,40%.

Se reconocía una intensificación de los riesgos al alza para la inflación, así como a la baja para el crecimiento, como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, que presiona al alza los precios de la energía y afecta al clima económico.

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