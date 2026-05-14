Los consejos de salud del sector Barbastro se unen en defensa de la sanidad pública

Los consejos de salud del sector Barbastro se han reunido esta semana en Monzón para alzar la voz en defensa de una sanidad pública de calidad. La motivación principal del encuentro ha venido derivada de lo que consideran "una pérdida de servicios, recursos y estabilidad del hospital de Barbastro", y buscan con este primer encuentro crear un espacio de diálogo donde se ponga en el centro de mira la defensa de "una sanidad pública de calidad, cercana y con las mismas garantías para toda la población, independientemente del lugar de Aragón en el que se viva", ha informado el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

Al encuentro han acudido además la Plataforma en Defensa del hospital de Barbastro, la Plataforma de Pacientes de Oncología del hospital de Barbastro, así como María Labarta Bellostas, directora Médica de Atención Primaria del Sector Sanitario de Barbastro.

Los representantes de los consejos que han acudido al encuentro han explicado que ambos atienden a poblaciones similares, pero presentan "diferencias importantes en la disponibilidad de recursos y profesionales".

Menos infraestructura que en el sector de Huesca

El principal centro sanitario del sector Barbastro es el hospital de Barbastro, que actúa como hospital de referencia. Cuenta con alrededor de 170 camas de hospitalización, cinco quirófanos y una unidad de cuidados intensivos (UCI) con seis camas. Además, el sector dispone del hospital de Fraga, que funciona como centro sociosanitario con 20 camas de larga estancia.

Aunque el sector sanitario de Huesca atiende a una población similar, su infraestructura hospitalaria es notablemente superior: el hospital San Jorge dispone de aproximadamente 297 camas, el Hospital Sagrado Corazón tiene 70 camas y el Hospital de Jaca cuenta con 44 camas.

La comparación entre ambos sectores permite concluir que, "pese a atender a poblaciones parecidas, los recursos hospitalarios disponibles no son equivalentes", algo que "se agrava por la falta de médicos especialistas en el hospital de Barbastro".

Durante la reunión, se ha puesto sobre la mesa la "complicada" situación que atraviesa el hospital de Barbastro y cómo sus dificultades repercuten de forma directa en toda la red asistencial y de manera muy especial en la atención primaria, ya que ante la falta de respuesta del siguiente nivel asistencial, asume "una sobrecarga creciente".

Han añadido que las demoras en las consultas, pruebas e intervenciones obligan a muchos pacientes a volver una y otra vez a su médico o médica de familia, reevaluando procesos ya derivados, sosteniendo tratamientos transitorios, gestionando incertidumbres e intentando dar respuesta al malestar de pacientes que siguen esperando una solución hospitalaria.

Desigualdades territoriales

Otra de las conclusiones a las que se ha llegado en el encuentro era el impacto de la realidad social del territorio, con dispersión geográfica, población envejecida y mayoritariamente rural.

Por eso, han incidido en que "en el sector de Barbastro, cualquier debilitamiento del hospital de referencia agrava las desigualdades territoriales y penaliza especialmente a quienes tienen más dificultades para desplazarse, a menudo con enfermedades crónicas o mayor fragilidad social y sanitaria.

"Defender el Hospital de Barbastro es defender la Atención Primaria, los centros de salud, los consultorios locales y el derecho de toda la población a una asistencia sanitaria cercana, digna y de calidad", han agregado.

Los Consejos de Salud son órganos consultivos y de participación ciudadana, cercanos a las vecinas y vecinos, que tratan temas de salud individual y comunitaria. Están formados por profesionales sanitarios de los centros de salud, representantes municipales, asociaciones y sindicatos, siendo una representación de las personas del territorio.

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El objetivo principal sería, tras consensuar el manifiesto y hacérselo llegar al Gobierno de Aragón, diseñar una hoja de ruta para visibilizar la problemática, concienciar y reivindicar, en la línea de la ya creada Plataforma en Defensa del hospital de Barbastro, el apoyo indemorable de las administraciones para garantizar la igualdad en el acceso a la salud de toda la población.