La consultora Auren celebra sus 25 años de actividad en Aragón

Auren, firma de origen español líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha celebrado esta tarde el 25 aniversario de su oficina en Aragón con un acto institucional en el museo Alma Mater de Zaragoza, que ha reunido a más de 200 asistentes entre los que se encontraban representantes del ámbito empresarial, económico e institucional de la comunidad.

El encuentro que ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y de la consejera de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, además de clientes, colaboradores, representantes institucionales y profesionales de la firma.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón ha destacado que Aragón "necesita empresas con visión, con capacidad de transformación y con voluntad de seguir creciendo desde el compromiso con el territorio. Y Auren ha demostrado, durante este cuarto de siglo, que reúne todas esas cualidades".

Durante la celebración, Auren puso en valor su trayectoria en Aragón durante estos 25 años, marcada por el crecimiento sostenido, la cercanía al cliente, la cultura humanista y el acompañamiento a las empresas del territorio en un entorno de constante transformación.

En palabras de Mario Alonso, presidente de Auren: “Estos 25 años son el resultado de un proyecto compartido basado en la confianza, la profesionalidad y el compromiso con el tejido empresarial aragonés. Auren en Aragón es hoy una realidad sólida gracias a nuestros clientes, nuestros equipos y las instituciones que han acompañado este camino”.

Por su parte, Mónica Fernández, directora de Auren en Zaragoza, destacó: “Este aniversario es, sobre todo, un reconocimiento a las personas que han hecho posible este proyecto. Hemos crecido junto a las empresas aragonesas, adaptándonos a sus necesidades y apostando siempre por un asesoramiento integral, cercano y de calidad”.

La firma destacó la relevancia del tejido empresarial aragonés como uno de los principales motores de desarrollo económico y social de la Comunidad, así como la contribución de sus equipos al crecimiento y consolidación del proyecto de Auren en Aragón.

En Aragón, la firma cuenta con un equipo de 50 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral que abarca todo el territorio de la comunidad en empresas de distintos sectores y tamaños.

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En España, Auren acompaña a sus clientes en todas sus necesidades de negocio. La firma cuenta con más de 1.000 profesionales distribuidos en 15 oficinas en el país y con más de 2.500 en todo el mundo, lo que le permite ofrecer una cobertura global en más de 70 países.