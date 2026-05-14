"¡Dinero público para la educación pública!": El grito de la escuela pública interrumpe el pleno de las Cortes de Aragón

Protesta insólita en el Parlamento aragonés. El grito "dinero público para la educación pública" se ha oído alto y claro, acompañado de una lluvia de pasquines de color verde con ese mismo mensaje que han cubierto las mesas y la moqueta del hemiciclo, en el primer pleno de las Cortes de Aragón de la XII legislatura en el que el presidente, Jorge Azcón, explicaba su propuesta para concertar el Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso escolar. En el primer pleno ordinario de la legislatura, la protesta de la educación pública ha marcado esta comparecencia inicial desde la tribuna de invitados, después de meses de protestas y de una masiva manifestación el pasado mes de enero.

Parte del público invitado por los grupos políticos a la tribuna del Parlamento aragonés ha hecho algo que está prohibido por el reglamento de la cámara, al interrumpir la primera comparecencia de Azcón lanzando pasquines desde la tribuna de invitados con el lema "dinero público para la educación pública", a pesar de que la normativa de la Cámara impide a los invitados aplaudir o expresar opiniones respecto a lo que sucede en el hemiciclo.

La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha optado por interrumpir el pleno tras la comparecencia del presidente para solicitarle a los servicios de la Cámara que limpiaran los pasquines que habían cubierto buena parte de las mesas y la moqueta del hemiciclo. Acto seguido, buena parte de los diputados han ayudado a los servicios de la Cámara para retirar todos los pasquines en una protesta insólita en el Parlamento aragonés.

El malestar de la comunidad educativa por la concertación del Bachillerato en Aragón ha llegado por primera vez al interior del Pleno, donde Azcón explicaba por primera vez su medida, anunciada con un Gobierno en funciones, y que rechazó explicar ante la Cámara entonces, a la espera de la formación de gobierno.

El presidente aragonés no ha utilizado la comparecencia para explicar cómo se planteará la concertación del Bachillerato, ni por dónde empezará, sino que se ha esforzado en defender la "legitimidad democrática" de una medida explicada antes, durante y después de la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas del 8 de febrero.

"Esta no ha sido una medida que la sociedad aragonesa desconociera: fue en el debate del estado de la comunidad donde anuncié el Bachillerato podía ser concertado en 2026-2027. Después se incluyó la medida en los programas electorales de PP y Vox", ha recordado el presidente, que ha incidido en que "si ponemos en marcha esta medida es porque quienes gobernamos hemos obtenido un resultado histórico. No solo hay 40 diputados en esta Cámara, sino que el 52% de los aragoneses confiaron en que esas medidas eran las más idóneas para mejorar la educación".

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En esta línea, ha dicho que "es difícil que a un gobierno que ha explicado estas medidas, ahoram vaya a haber quien le diga que no tiene que cumplir su palabra y que no tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer", ha añadido Azcón, que ha recalcado que esta medida persigue "justicia, equidad, igualdad y libertad de elección de las familias".