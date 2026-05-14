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Una intoxicación alimentaria deja 51 personas afectadas en una residencia de mayores de Huesca

Salud Pública notifica un caso de viruela del mono en Zaragoza

Imagen de una paciente atendida por una trabajadora de una residencia de mayores.

Imagen de una paciente atendida por una trabajadora de una residencia de mayores. / David Fernández / EFE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Una intoxicación alimentaria en una residencia de mayores de Huesca ha dejado a 51 personas afectadas, según ha notificado Salud Pública en el boletín epidemiológico de este jueves, que recoge datos del 4 al 10 de mayo. De estas, 48 son residentes y las otras tres son trabajadores del centro.

Los afectados presentan un cuadro autolimitado de menos de 24 horas, por lo que aparentemente la intoxicación evoluciona favorablemente hacia la curación.

Desde Salud Pública informan de que se han dado las recomendaciones para el control del brote y se ha trasladado la información a la Sección de Higiene Alimentaria.

Un caso de viruela del mono

El boletín epidemiológico también notifica un caso de viruela del mono en Zaragoza. Se trata de una enfermedad viral que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas. Sus principales síntomas incluyen fiebre, malestar general y una erupción cutánea característica. Este se detectó la semana pasada.

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También se han registrado dos casos de listeriosis, una infección que se contrae, principalmente, por el consumo de alimentos contaminados que en la mayoría de casos causa una enfermedad gastrointestinal, y uno de sarampión.

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