Una intoxicación alimentaria deja 51 personas afectadas en una residencia de mayores de Huesca
Salud Pública notifica un caso de viruela del mono en Zaragoza
Una intoxicación alimentaria en una residencia de mayores de Huesca ha dejado a 51 personas afectadas, según ha notificado Salud Pública en el boletín epidemiológico de este jueves, que recoge datos del 4 al 10 de mayo. De estas, 48 son residentes y las otras tres son trabajadores del centro.
Los afectados presentan un cuadro autolimitado de menos de 24 horas, por lo que aparentemente la intoxicación evoluciona favorablemente hacia la curación.
Desde Salud Pública informan de que se han dado las recomendaciones para el control del brote y se ha trasladado la información a la Sección de Higiene Alimentaria.
Un caso de viruela del mono
El boletín epidemiológico también notifica un caso de viruela del mono en Zaragoza. Se trata de una enfermedad viral que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas. Sus principales síntomas incluyen fiebre, malestar general y una erupción cutánea característica. Este se detectó la semana pasada.
También se han registrado dos casos de listeriosis, una infección que se contrae, principalmente, por el consumo de alimentos contaminados que en la mayoría de casos causa una enfermedad gastrointestinal, y uno de sarampión.
- Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- El economista Gonzalo Bernardos, sobre Arcosur: 'Cuando compré dos pisos, fue como fichar a Messi y Cristiano con 14 años
- El barrio donde se ha disparado la construcción de vivienda en Zaragoza: 'Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio
- La emotiva despedida de una persona sin hogar en Zaragoza: “Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”
- Empieza la construcción de 640 pisos para jóvenes en Miralbueno y Rosales del Canal por menos de 600 euros al mes: estas son las condiciones para solicitarlas