El Puerto de Barcelona refuerza sus vínculos con Aragón y la TMZ: "No es un mercado más"

El Puerto de Barcelona ha reafirmado este jueves en Zaragoza su compromiso con Aragón como su principal área de influencia interior y como uno de los territorios estratégicos para el crecimiento del comercio exterior, con el objetivo de ganar competitividad en los mercados globales. Bajo el lema 'La logística se vive en Aragón' y bajo el concepto 'Port de Barcelona, tu pasaporte a la competitividad', la autoridad portuaria ha reunido a representantes institucionales, operadores logísticos y empresas para fortalecer una alianza construida durante más de dos décadas.

El acto, celebrado en Mobility City, ha contado con la participación del presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, y de la alcaldesa de Zaragoza y presidenta de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), Natalia Chueca, quienes han dado la bienvenida a una jornada concebida como un espacio de diálogo directo con el tejido empresarial aragonés.

Durante su intervención, el presidente de la institución portuaria ha subrayado que Aragón "no es un mercado más", sino un socio estratégico con el que el puerto ha desarrollado durante más de 20 años soluciones logísticas específicas. En este sentido, ha reivindicado el papel del Port de Barcelona como aliado de las empresas aragonesas para facilitar su acceso a los mercados internacionales, a través de una oferta basada en la conectividad, la multimodalidad y la fiabilidad de los servicios.

Ecosistema logístico fuerte

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que la combinación del Puerto de Barcelona, la Terminal Marítima de Zaragoza, las plataformas logísticas aragonesas y el Aeropuerto de Zaragoza "configura uno de los ecosistemas logísticos más fuertes del sur de Europa", a la vez que ha insistido en la importancia de "no conformarse" y de apostar, por ejemplo, en la Zona de Actividades Logísticas vinculada a TMZ porque representa "una oportunidad histórica para Zaragoza".

"Este momento económico tiene que venir acompañado por la expansión y el crecimiento que se está haciendo para mejorar la competividad de la TMZ, para ser más eficientes y para poder dar un mejro servicio a todas las empresas", ha añadido, reivindicando la conexión con el puerto.

"Podemos pasar de ser un nodo de tránsito a convertirse en un auténtico hub logístico integral, capaz de atraer inversión, industria, servicios avanzados y nuevas actividades vinculadas a la economía global", ha aseverado la regidora y presidenta de TMZ.

Competitivos en el ferroviario

La conectividad ferroviaria ha sido uno de los ejes centrales de la jornada. Así, Carbonell ha anunciado que en junio finalizarán las obras de ampliación de siete apartaderos del corredor ferroviario Barcelona-Zaragoza, que permitirán operar trenes de hasta 750 metros, reforzando así la capacidad y eficiencia del eje logístico.

También ha reconocido las dificultades vividas recientemente en el sistema ferroviario, remarcando que "cuando hay voluntad, colaboración y visión a largo plazo, las soluciones llegan", y reafirmando el compromiso del Puerto de seguir trabajando para ofrecer un servicio cada vez más fiable y competitivo para las empresas.

El ecosistema ferroviario Aragón-Barcelona, con 40 conexiones ferroviarias diarias en ambos sentidos, se consolida así como "una herramienta clave para mejorar la eficiencia logística, reducir costes y avanzar en sostenibilidad, con ahorros de emisiones significativos frente al transporte por carretera".

Empresas

La jornada también ha permitido dar a conocer, de forma práctica y dinámica, la oferta de servicios del puerto barcelonés en seis espacios temáticos centrados en el transporte ferroviario, el comercio internacional, la digitalización, la conectividad, la sostenibilidad y las normativas aduaneras.

En este sentido, la subdirectora general y responsable de Comercial y Marketing del Port de Barcelona, Carla Salvadó, ha destacado que son "el socio logístico prioritario de las empresas aragonesas" y que siguen trabajando en el refuerzo de esta alianza, subrayando que este objetivo se basa "no solo en infraestructuras, sino también en la experiencia, el acompañamiento y las herramientas que el puerto pone a disposición de importadores y exportadores".

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La jornada ha puesto de manifiesto el papel del puerto como plataforma para "conectar Aragón con el mundo, en un contexto de creciente complejidad del comercio internacional, donde la anticipación, la resiliencia y la sostenibilidad serán clave para la competitividad empresarial".