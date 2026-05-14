Los sindicatos educativos de Aragón denuncian unos servicios mínimos "abusivos" para la huelga del 19 y 20 de mayo

Los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, STEA, UGT y ANPE han denunciado la imposición del Gobierno de Aragón de unos servicios mínimos "abusivos" del 25% del claustro y una persona del equipo directivo para la huelga educativa de los días 19 y 20 de mayo tras rechazar la vuelta a los niveles previos a la pandemia.

Las organizaciones han criticado este jueves que la administración mantenga unas restricciones que obligan a trabajar a una cuarta parte de la plantilla. La responsable de CSIF Educación Aragón, Gemma Tomás, ha apuntado que estos mínimos son “abusivos” y vulneran los derechos a la huelga de los trabajadores.

Los sindicatos han apuntado que la consejería de Educación ha planteado valorar una pequeña rebaja de los servicios mínimos al 20%, sin embargo, los sindicatos lo han rechazado al considerarlo "insuficiente".

Las organizaciones aseguran que tanto el 20 como el 25% supone en algunos centros “un gran número de docentes que no pueden acudir a la huelga”, ha expresado la responsable de CSIF Educación Aragón. Los sindicatos quedan, por tanto, a la espera de que el Ejecutivo autonómico publique la cifra concreta de los servicios mínimos.

Tomás, en representación de los sindicatos educativos que convocan la huelga, considera que deberían recuperarse los mínimos de 2019, ya que las medidas excepcionales del covid carecen de sentido. Estos mínimos establecían una persona del equipo directivo, pero sin fijar un porcentaje de profesores.

“La situación que estableció el máximo que tenemos ahora mismo la establecía la situación de covid, con lo cual en estos momentos esa situación ya no está, ya fue excepcional y debe desaparecer”, ha asegurado.

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La convocatoria de huelga del próximo 19 y 20 de mayo busca frenar la concertación del Bachillerato para poder derivar esos fondos a la escuela pública. De esta manera, ha afirmado Tomás, esos fondos podrían dirigirse a la mejora de los recursos docentes, de las instalaciones y de la climatización “para poder dar una educación de calidad”.