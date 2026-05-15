15 años del 15M: ¿Dónde están los que fueron artífices del 'cambio' en Aragón?

El movimiento del 15M creció sin liderazgos. Se expandió de plaza en plaza a golpe de improvisación, con la potente gasolina de la indignación y la crisis económica colándose por todos los rincones del país. Llegó a Aragón. Tomó la plaza del Pilar. Enfrentó a la política institucional a la mayor crisis de representación que ha vivido en toda la democracia. Y de las asambleas, de los debates, de los aplausos agitando las manos, de esa política comunitaria brotó un partido político que se llamó Podemos y aglutinó en sus carnes los grandes mensajes de la indignación ciudadana que recorrieron España.

En Aragón, Podemos creció rápido al calor de uno de sus principales líderes y fundadores, Pablo Echenique, que fue uno de sus primeros cinco europarlamentarios y de los pocos que sigue vinculado al partido. Él no entró al Gobierno ni tampoco protagonizó una escisión. Sigue siendo parte del alma del Podemos de los Pablos que entusiasmó a miles de personas y llenó el Príncipe Felipe en un mitin para esas históricas elecciones de 2015. Aunque no es diputado, Echenique sigue siendo uno de los rostros visibles de Podemos. Y casi es el que menos ha cambiado en los doce años de historia de un partido que ha quemado varias vidas en apenas una década.

Los nombres que hicieron posible el "cambio" en Aragón, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón, con la llegada de Podemos y de Zaragoza en Común al poder, ya están fuera. De hecho, hace tiempo que están fuera. Desvinculados totalmente de la política y, en muchos casos, también del partido.

Es el caso de Violeta Barba, quien fuera su máxima representante a nivel institucional, segunda autoridad de Aragón al convertirse en la primera presidenta de las Cortes, en 2016, con menos de 30 años, y tras un acuerdo con el PSOE de Javier Lambán. En 2019 se presentó por Podemos como alcaldable al Ayuntamiento de Zaragoza, en una lista separada de Zaragoza en Común, y dimitió al obtener solo dos concejales en el primer mal resultado electoral del partido en la capital aragonesa. Desde entonces, Barba dejó la política y sigue trabajando en su bufete de abogados como abogada laboralista. Alejada de lo institucional, esta abogada defiende que "hay muchas formas de hacer política en la vida cotidiana", como "escribiendo artículos, participando en tertulias" y en el propio ejercicio de la abogacía.

Violeta Barba durante una de sus intervenciones como presidenta de las Cortes. / ANGEL DE CASTRO

También llegó a lo más alto de la política aragonesa la excoordinadora de Podemos Aragón, Maru Díaz. Fue la primera consejera del partido morado en la comunidad, en el insólito cuatripartito que se formó en la décima legislatura, de la mano del PSOE de Lambán, el PAR de Arturo Aliaga y la CHA de José Luis Soro. Díaz asumió la consejería de Ciencia y Universidades, mientras varios cargos de Podemos tuvieron peso institucional en las áreas de Medio Ambiente, Cambio Climático y Medio Natural, vinculadas eso sí a una consejería dirigida por el PSOE, lo que provocó más de una crisis de Gobierno.

Díaz lideró al partido entre 2018 y 2023, cuando abandonó la política tras el mal resultado de Podemos en las elecciones autonómicas, al pasar de cinco a un único diputado. Ella dio un paso al lado y toda su cúpula dimitió de las labores orgánicas, aunque quien había sido su número dos, Andoni Corrales, sí que cogió el acta de diputado y se mantuvo en el cargo hasta las elecciones de 2026, a pesar de romper relaciones con la dirección del partido.

Desde 2023, Maru Díaz está totalmente desvinculada de la actividad política. En la actualidad, dirige una empresa de márketing e innovación. Por su parte, Corrales ha vuelto a su puesto de bombero forestal de Sarga que dejó para entrar en política, donde escribió algunas de las conquistas de este colectivo. "Me fui siendo peón y vuelvo siendo bombero foestal", defiende con orgullo.

En el ámbito autonómico, Nacho Escartín dirigió al partido antes que Maru Díaz, fue portavoz del partido en las Cortes y fue uno de los firmantes de ese pacto que dio origen al cuatripartito. También está fuera de la política desde 2023, y fuera de Podemos. Escartín explica que ahora trabaja "como autónomo, como trabajaba antes de entrar en política", y también defiende que sigue ejerciendo la política de otra forma, como activista del movimiento ecologista o en la asociación de padres del colegio de su hija.

Pedro Santisteve junto a su equipo el día de su investidura como alcalde de Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Otro de los nombres propios surgidos tras el 15M es el de Pedro Santisteve, uno de los llamados 'alcaldes del cambio' en España que sostuvo el bastón de mando en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 2015 y 2019. Sus primeras elecciones, al frente de la lista de Zaragoza en Común (ZeC) elegido en unas primarias con numerosos aspirantes llegados de la sociedad civil y los movimientos vecinales y sociales, ganó la batalla al PP de Eloy Suárez, que acabó marchándose al Congreso y cediendo el testigo a Jorge Azcón, y al PSOE de Carlos Pérez Anadón, que obtuvo uno de los peores resultados de la historia tras tres legislaturas con Juan Alberto Belloch como alcalde.

Con 9 concejales, Santisteve lideró un gobierno en solitario que duró 4 años. En 2019 se mantuvo como concejal de un grupo municipal de ZeC que solo mantuvo tres ediles en los comicios de 2019 que auparon a Jorge Azcón a la Alcaldía. Y se mantuvo en el consistorio hasta 2023, cuando decidió abandonar la política. Intentó retomar su carrera como abogado, que había dejado aparcada en 2015 cuando vivía uno de sus mejores momentos de su trayectoria, pero era muy complicado tras su paso por la Alcaldía. Y también fue difícil para él regresar a la Universidad de Zaragoza, donde había impartido clases antes de su etapa política.

Así que estuvo durante poco más de un año en el paro y en noviembre de 2020 se jubiló. Hoy dedica su tiempo a participar del movimiento vecinal en su barrio, en El Gancho, vivir la vida del barrio y colaborar con Ateneo Republicano, un espacio de debate y análisis en el que participa activamente.

Otro de los protagonistas de ZeC y heredero de aquel espíritu del movimiento 15M en Aragón es Alberto Cubero. Concejal de Servicios Públicos en el Gobierno municipal entre 2015 y 2019, su peso orgánico en el Partido Comunista aumentó exponencialmente a raíz de su participación en ese traslado de las calles a los plenos de las reivindicaciones sociales surgidas en mayo de 2011. Fue uno de los más controvertidos protagonistas de aquella etapa en el ayuntamiento y se le abrieron numerosos frentes, en el día a día con sus rivales políticos y también en los tribunales por sus políticas (y los reveses judiciales que recibían) y sus manifestaciones públicas.

Tras su paso por el Gobierno de Zaragoza, siguió como edil de ZeC tras las elecciones municipales de 2019, junto a Santisteve y Luisa Broto. Pero en 2023 ya tenía decidido abandonar la primera línea de la política y el 7 de mayo de ese año, días antes de las elecciones que ganó Azcón y en las que ZeC se quedó con dos ediles, se presentó a una oposición de Correos, que aprobó y consiguió plaza en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de San Juan de Mozarrifar, donde trabaja desde octubre de 2023 como agente de clasificación de cartas.

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Antes de ser concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, él trabajaba en la lavandería del hotel Meliá de Zaragoza y pidió la excedencia para iniciar su carrera en política. Pero ni siquiera llegó a pedir el reingreso tras su salida del consistorio, ya con la oposición aprobada y con unas condiciones laborales y de conciliación que le permiten centrarse en su familia y en la crianza sus dos hijos. No descarta volver a la política algún día, pero como él mismo explica, su actual empleo "es un trabajo como cualquier otro y vivo bastante mejor que antes". "Lo que mejor llevo es lo de no tener tanta exposición pública, salí necesitando volver al anonimato", admite. Una sensación que compartieron muchos de los que un día lideraron el proyecto de trasladar la indignación de las calles a las instituciones.