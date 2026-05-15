Acuerdo entre el Salud y los sindicatos para desconvocar la huelga de médicos de la próxima semana en Aragón

El Servicio Aragonés de Salud ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CESM Aragón y FASAMET y ha quedado desconvocada la huelga autonómica de médicos y facultativos que iba a tener lugar la semana próxima. La gerente del SALUD, Ana Castillo, firma esta tarde, a las 17:00 horas, en la sede del Servicio Aragonés de Salud, el acuerdo de desconvocatoria junto con los miembros del comité de huelga.

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