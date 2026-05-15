Admitido a trámite el recurso de la escuela pública contra la concertación del Bachillerato en Aragón
Las entidades se mantienen a la espera del fallo sobre la cautelar solicitada para paralizar esta medida de forma "urgente"
Zaragoza
El recurso interpuesto por 17 entidades contra la modificación de la orden que posibilita la concertación del Bachillerato en Aragón ha sido admitido a trámite, según han informado desde las organizaciones. También han solicitado medidas cautaleres para suspender la medida de forma "urgente" y esperan que el fallo de la misma se resuelva en los próximos días.
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