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Admitido a trámite el recurso de la escuela pública contra la concertación del Bachillerato en Aragón

Las entidades se mantienen a la espera del fallo sobre la cautelar solicitada para paralizar esta medida de forma "urgente"

Concentración de la escuela pública contra la concertación del Bachillerato.

Concentración de la escuela pública contra la concertación del Bachillerato. / Pablo Ibáñez

Cristina García

Zaragoza

El recurso interpuesto por 17 entidades contra la modificación de la orden que posibilita la concertación del Bachillerato en Aragón ha sido admitido a trámite, según han informado desde las organizaciones. También han solicitado medidas cautaleres para suspender la medida de forma "urgente" y esperan que el fallo de la misma se resuelva en los próximos días.

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