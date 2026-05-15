El agitador ultra Vito Quiles viajó hasta Zaragoza con un billete de AVE fraudulento.

Vito Quiles no está teniendo su mejor semana. Después de que el Congreso de los Diputados le retirase su acreditación de prensa y le impidiese la entrada a la cámara alta, este jueves se ha dado a conocer la denuncia de Renfe contra el agitador ultra por presuntamente estafar varios cientos de euros con la compra de billetes de tren fraudulentos.

Según refleja la denuncia a la que ha tenido acceso La Sexta, Quiles habría utilizado el mismo 'modus operandi' de comprar billetes de trayecto corto (más económicos) y el trayecto completo en viajes a Galicia y Zaragoza. Por ejemplo, el escrito documenta que usó billetes a Zamora o Calatayud "cuando en realidad se aprecia que el destino es claramente Madrid o Zaragoza".

La investigación comenzó tras un incidente sucedido el 11 de agosto de 2025, recogido tanto en la denuncia como en el auto de imputación. Entonces, el agitador fue multado con 94 euros por intentar llegar en un AVE de Alicante (donde reside) a Madrid viajando en primera clase con un billete de la promoción 'Verano Joven' de seis euros, que solo era válido hasta Albacete. Renfe acredita que lo habría hecho al menos 17 veces en año y medio.

Una práctica "habitual" en sus viajes

La denuncia detalla que esta práctica no se limitaba a trayectos desde su ciudad de residencia sino que era una situación "habitual" y "recurrente" en sus desplazamientos por la península --incluidos los de la capital aragonesa--, que se viene produciendo por lo menos desde el año 2024.

"La práctica descrita anteriormente, de utilizar billetes de media distancia para viajar en larga distancia pagando un importe mínimo, se desplegaba también en otros destinos como Galicia o Zaragoza, con el mismo patrón: viaje de vuelta desde el destino final y publicaciones en redes sociales desde destino real y no desde el que figura en el billete", explica la compañía ferroviaria a La Sexta.

Estación de AVE en Calatayud. / Jaime Galindo

En el caso de Zaragoza, el agitador habría adquirido el billete solo hasta Calatayud, ahorrándose un buen dinero del trayecto. Si la estafa supera los 400 euros, algo que parece bastante probable con la cantidad de viajes detallados por Renfe, Vito podría ser condenado a una pena que oscila entre los seis meses y los tres años de cárcel.

Los últimos viajes de Vito Quiles a Zaragoza

Vito Quiles es un activista de extrema derecha conocido por su actividad en redes sociales y por la difusión de información de dudosa veracidad. Aunque él mismo se presenta como periodista, diversas informaciones han señalado que nunca ha finalizado sus estudios universitarios.

Considerado por políticos y periodistas un agitador, esta semana se le ha retirado la acreditación de prensa del Congreso de los Diputados y se le ha prohibido la entrada junto a su compañero Bertrand Ndongo. Además, actualmente Vito Quiles tiene abiertos otros procedimientos judiciales, como la denuncia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por una agresión a la salida de un bar.

Las visitas de Vito Quiles a Zaragoza han sido algo habitual en los últimos tiempos. Este 2026 el activista político ha aparecido al menos en dos ocasiones en la capital aragonesa, con motivo de las Elecciones Autonómicas del 8 de febrero en Aragón.

El agitador Vito Quiles, en el acto del PP que cerraba la campaña de Azcón antes del 8F en Zaragoza. / Javier Belver

Encontronazo con Pablo Iglesias

La primera de ellas tuvo lugar durante un mitin de Podemos al que asistió Pablo Iglesias. De camino al acto, celebrado en el Centro Cívico Delicias, el trabajador de medios digitales, acompañado de dos escoltas, trató de aproximarse al ex dirigente del partido morado y ambos protagonizaron un fuerte encontronazo.

Vito Quiles le preguntó por la llegada masiva de inmigrantes y la supuesta “sustitución” de población planeada por Irene Montero. "¿Qué opinas que tu mujer diga que va sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales?", pregunta. Al instante, Pablo Iglesias intentó quitarle el micro a Vito Quiles, y este le acusó de "matón".

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La segunda aparición del agitador ultra tuvo lugar el 6 de febrero durante el acto de cierre de campaña del PP de Aragón, al que Vito Quiles acudió invitado por Alberto Núñez Feijóo. Durante su discurso, el polémico personaje de ultraderecha animó a conseguir “meter en prisión” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.