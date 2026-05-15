Golpes de calor, riesgo de incendios y mucho tráfico: Aragón se prepara para el eclipse con dudas sobre el número de visitantes

Aragón es una de las comunidades privilegiadas en las que se podrá contemplar el eclipse solar del 12 de agosto y las distintas administraciones ultiman el dispositivo para atender a los ciudadanos ante cualquier eventualidad, con la incertidumbre del número de personas que llegarán a esta comunidad.

De hecho, el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha apuntado que se baraja una horquilla de 200.000 personas como previsión más conservadora hasta 4 millones la más optimista.

Así lo ha indicado antes de participar junto al delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, y el director regional de Aragón del Instituto Geográfico Nacional, Alejandro Asín, en una reunión para coordinar, a poco menos de tres meses para el eclipse, la seguridad del dispositivo especial, con la participación de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología.

Un acontecimiento, ha remarcado Beltrán, que despierta muchísimo interés e implicará una amplia afluencia de personas a nivel internacional, como ya están constatando con las reservas de alojamientos turísticos y casas rurales, dado que Aragón va a ser una de las zonas de observación privilegiadas de España.

Por tanto, las distintas administraciones trabajan con anticipación para organizar el dispositivo teniendo en cuenta que el eclipse será en agosto, con calor y previsiblemente ya lanzada alguna alerta de incendios.

Además, como ha destacado Asín, justo la noche del eclipse será el máximo de perseídas, de la lluvia de estrellas, y es posible que los visitantes se queden en el mismo sitio para verlas, lo que supone un punto más de preocupación en la preparación del dispositivo.

Además de los puntos de observación del eclipse que puedan habilitar las capitales de provincia, el Gobierno de Aragón ha fijado siete localizaciones en el medio rural -el antiguo aeródromo de Calamocha, la estación de esquí de Javalambre, los polígonos industriales de Épila y Cariñena, Ariza y Monreal del Campo-, pero no se descarta que los visitantes lleguen en coche o autocaravanas y quieran subirse a la ladera de un monte u ocupar algún otro espacio.

"Todos estos escenarios hay que preverlos", ha explicado Beltrán, y por ello se está trabajando los aspectos de seguridad, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más la unidad adscrita a la comunidad de la Policía Nacional, policías locales y la agrupación de Tráfico. También los asistenciales en las zonas donde haya más aglomeración o la parte científica, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geográfico Nacional.

El primer eclipse total visible en la península desde 1912 trascenderá lo astronómico para convertirse en un acontecimiento social pese a que durará alrededor de minuto y medio, y la previsible afluencia de visitantes representa un importante reto logístico en puntos concretos, con un aumento de desplazamientos por carretera.

Con independencia de la incertidumbre que existe acerca del número de visitantes que se desplazarán Aragón, Clavero ha hecho hincapié en que se trata de un evento de importancia "capital" que exige la colaboración y la cooperación de todas las administraciones públicas para proteger a la ciudadanía frente a cualquier situación de inseguridad que se pueda producir.

Ha comentado que Zaragoza, Huesca y Teruel van a organizar sus propios puntos de observación y que el Gobierno de Aragón se ha centrado en el ámbito rural, teniendo en cuenta los riesgos previsibles por la época del año, habitualmente con peligro de incendios muy elevado, pero también de calor, lo que conlleva situaciones sanitarias como deshidratación o golpes de calor. Además, se darán recomendaciones a los pequeños municipios para que puedan prepararse ante la llegada de visitantes.

Ha llamado la atención también sobre el horario del eclipse, a última hora de la tarde y de noche cuando termine, con lo que las personas que lo estén visualizando se desplazarán a sus lugares de residencia o alojamiento. "Eso también nos preocupa", ha admitido, porque la movilidad, a través de toda la red de carreteras, será muy elevada en horas nocturnas, que "siempre tienen un mayor riesgo".

No obstante, ha recordado que Aragón tiene experiencia en la gestión del tráfico de grandes eventos como el Gran Premio de MotoGP en el circuito de Motorland, en Alcañiz, que recibe entre 50.000 y 60.000 espectadores, con muy buena organización.

Con la experiencia de este eclipse se podrán preparar mejor los que se producirán en 2027 y en 2028, ha comentado Beltrán.