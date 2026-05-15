Bancalero presidirá la comisión de Economía de las Cortes tras dejar la consejería de Sanidad

Los exconsejeros del Gobierno de Aragón del PP que dejaron sus carteras en esta nueva etapa de alianza con Vox, como José Luis Bancalero (extitular de Sanidad) y Tomasa Hernández (exconsejera de Educación) tendrán un puesto destacado en esta nueva legislatura como presidentes de sendas comisiones de las Cortes de Aragón. En el caso de Bancalero, presidirá la de Economía, y en el caso de Hernández, la de Institucional.

Las Cortes de Aragón han constituido este viernes las nuevas comisiones permanentes de esta XII legislatura para iniciar su trabajo la próxima semana. La mayoría, estarán presididas por el PP, en seis de los casos, y por Vox, en tres, mientras que, como es habitual, la comisión de Hacienda y Presupuestos estará dirigida por el PSOE, en este caso, por el diputado Marcel Iglesias.

El proceso se ha realizado en intervalos de media hora y ha tenido lugar en la sala Manuel Giménez Abad. Según la nomenclatura acordada y atendiendo a los artículos 77 y siguientes del Reglamento de las Cortes, habrá un total de once órganos de debate sectorial, de los que tres serán fijos, y que se suman a la de Reglamento y Estatuto de los Diputados, dirigida por la Mesa de la Cámara.

La exconsejera de Educación, Tomasa Hernández. / Europa Press

Entre las comisiones dirigidas por el PP, además de la de Bancalero y Hernánez, se encuentran la comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, con Ester Artieda; la comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, con Ramón Celma; la de Sanidad, con Jesús Fuertes; y, por último, la de Educación, Ciencia y Universidades, con Fernando Ledesma.

Del mismo modo, el PP ostentará una vicepresidencia con Ester Artieda en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública. Los cargos del PP, en las mesas de los diferentes órganos de debate sectorial, los completan las secretarías de Antonio Romero en Desregulación, Bienestar Social y Familia; de Lucía Baruquer en Agricultura, Ganadería y Alimentación; y de Jesús Fuertes en Medio Ambiente y Turismo.

Por parte de Vox, son tres las presidencias que ocupará en las distintas comiciones, con dos diputadas recién llegadas, además de la expresidenta de la institución al frente de una de ellas. La comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia la presidirá Ana Pardo; la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Aroha Rochela; y la de Medio Ambiente y Turismo, Marta Fernández. En el resto de los órganos sectoriales, Vox ocupará las secretarías.

Calendario de comisiones

El calendario de comisiones para lo que resta de mes de mayo comienza el próximo miércoles, día 20 de mayo, con la de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, y la de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Posteriormente, el jueves tendrá lugar la de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y la de Sanidad.

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El día 22 será el turno de la de Economía, Competitividad y Empleo, mientras que el 25 se reunirá la de Educación, Ciencia y Universidades y la de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Las últimas comisiones de mayo se realizarán el día 26 de mayo, con la de Medio Ambiente y Turismo y la Institucional y de Desarrollo Estatutario.