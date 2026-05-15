El 'otro' vínculo de Gonzalo Bernardos con Aragón: lazos familiares y aficionado de un equipo en descenso a Primera RFEF

La relación de Gonzalo Bernardos y Aragón va mucho más allá de haberse comprado en 2024 dos pisos en Arcosur como una inversión inmobiliaria de la que ha presumido en multitud de ocasiones. El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona lleva varios años elogiando la situación del mercado de la vivienda en Zaragoza y su área metropolitana a la que ha llegado a calificar como "la tierra prometida".

Gonzalo Bernardos aprovechó la gran oportunidad de comprar un par de viviendas en el barrio con más proyección de toda España, pero su decisión de 'convertirse' en propietario en Aragón va más allá de las fluctuencias del mercado. La familia paterna del experto en economía más famoso del país es oscense. El padre de Gonzalo Bernardos nació en un pequeño pueblo de Huesca antes de mudarse a Barcelona, ciudad natal del profesor en economía de la Universidad de Barcelona.

Miguel Ángel Gracia

"Aragón es muy zaragozocéntrico, pero es que Zaragoza concentra la mayor parte de la población. Si me voy a Huesca, veo zonas potentes como el Pirineo jacetano, el Valle de Benasque, la franja con Lérida, ciudades como Barbastro y Monzón y la propia Huesca, que no está ni mucho menos en declive. Le falta más industria, pero tiene capacidad para crecer", explicó el propio Gonzalo Bernardos sobre la provincia donde nació su padre, a la que le guarda un cariño especial.

Una zona de Huesca que está ganando protagonismo gracias a la industria. "Hay inversores de Lleida revitalizando el sector agrario en Fraga, Binéfar o Monzón, porque hay muchas más facilidades", explicó Bernardos que recordó uno de los problemas de Huesca. "Cuando compré en Arcosur, me pareció increíble ver cómo en Huesca, con 12 veces menos de población, casi todas las viviendas estaban por encima de los 300.000 euros. Y en Valencia de los 350.000", recordó sobre la situación inmobiliaria de la capital oscense.

Dos equipos en plena lucha por el descenso

Además de conocer a fondo todos los aspectos económicos que afectan en el día a día de los ciudadanos, Gonzalo Bernardos también es un gran aficionado del fútbol. Durante sus constantes intervenciones en redes sociales como Twitter, actual X, el experto analiza la situación futbolística del club de su corazón: el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. El equipo perico acaba de romper una mala dinámica histórica que casi le manda a Segunda División con un triunfo en Cornellá frente al Athletic Club. Los de Manolo González suman 42 puntos, tres más que el Mallorca y el Levante en posiciones de descenso a la categoría de plata del fútbol español.

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Sin embargo, Gonzalo Bernardos también siente un cariño especial hacia un equipo de fútbol aragonés. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona sigue desde la distancia a la Sociedad Deportiva Huesca, que tampoco le está dando grandes alegrías esta temporada. El conjunto altoaragonés apura sus opciones de permanencia en Segunda División. Los de José Luis Oltra tienen 36 puntos en su casillero y se miden esta jornada al Leganés, que vive algo más tranquilo con 42 puntos en su haber.