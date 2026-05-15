La empresa aragonesa Podoactiva inaugura su segunda clínica en Barcelona y consolida su expansión en Cataluña

Podoactiva, empresa aragonesa líder en podología y biomecánica, ha inaugurado su nueva clínica en Barcelona, situada en la calle Muntaner, 545, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Esta apertura, que se suma a los centros de Podoactiva Diagonal y Podoactiva Terrassa, supone un nuevo paso en la consolidación de la compañía en Cataluña y refuerza su apuesta por acercar la podología y la biomecánica de alta precisión a cada vez más pacientes.

“Hace doce años que Podoactiva comenzó su camino en Barcelona con la apertura de la Clínica Podoactiva Diagonal. Hoy estamos muy contentos de inaugurar Podoactiva Muntaner, una nueva clínica que consolida nuestra apuesta por Barcelona, donde ya contamos con muchos pacientes, prescriptores y deportistas de élite que confían en lo que hacemos. Queremos seguir ganándonos la confianza de todos ellos con nuestro trabajo”, ha señalado Víctor Alfaro, director general de Podoactiva.

El nuevo espacio incorpora tecnología avanzada para la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías del pie, con áreas de trabajo orientadas a la podología deportiva, clínica e infantil, la cirugía del pie y la atención específica para personas mayores.

La clínica está dirigida por Jorge Sangüesa, referente en la ciudad y podólogo oficial del RCD Espanyol de Barcelona, que lidera también el equipo de Podoactiva Diagonal. En Podoactiva Muntaner estará acompañado por un equipo formado por Elia Roca, Mireia Capdevila, Meriem Adni y Nuria Doya, con el objetivo de ofrecer una atención cercana, personalizada y de máxima calidad.

Una apertura llena de "ilusión"

“Hoy inauguramos la nueva clínica de Muntaner y me hace especial ilusión. Empezamos en Diagonal hace doce años y hemos ido creciendo. Poder abrir una nueva clínica es muy ilusionante, especialmente en un día como hoy, rodeados de las personas que nos han ayudado y con quienes queremos compartir este nuevo paso”, ha declarado Jorge Sangüesa, director clínico de Podoactiva Muntaner.

“Estamos muy ilusionados de seguir creciendo en Barcelona y profundamente agradecidos a todas las personas y pacientes que confían en nosotros dia a dia. Afrontamos la apertura de nuestra nueva clínica con la misma filosofía: poner a disposición de los pacientes un equipo de grandes profesionales, con el compromiso de ofrecer una atención cercana, personalizada y de máxima calidad”, ha declarado Jorge Sangüesa, director clínico de Podoactiva Muntaner.

La nueva clínica cuenta con tecnología exclusiva y patentada de Podoactiva, entre la que destacan:

3D Scan Sport Podoactiva®: tecnología patentada de escaneado 3D de alta precisión.

Sistema e-Feet Podoactiva: sensores inerciales IMU para el estudio cinemático del movimiento.

Plataformas baropodométricas de última generación.

Ecografía del pie para diagnósticos de máxima precisión.

Fabricación aditiva: producción de plantillas mediante impresión 3D de alta gama.

Entre los asistentes que acompañaron al equipo de Podoactiva en este importante evento para la compañía destacaron Quim Erta, director técnico y ejecutivo de la Federación Catalana de Atletismo; Diego Calvo, director de EDAN Studios; Dr. Iñaki Larrakoetxea, traumatólogo especialista en Pie y tobillo en Hospital Quirónsalud, Alex Ballester y David Rodríguez, fisioterapeutas en Kineosteo y Javier Montilla, fisioterapeuta en Osteobarna, Toni Bové, reconocido fisioterapeuta y Jesús Ángel García Bragado, leyenda del atletismo con ocho participaciones olímpicas dentro de su amplio palmarés.

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La apertura de Podoactiva Muntaner se enmarca en el plan de expansión nacional de la compañía, que continúa apostando por la innovación clínica y por poner la tecnología más puntera al servicio de la salud del pie y del movimiento.