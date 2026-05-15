De gestionar la peste porcina en Aragón a directora general de Salud Pública: estos son los nuevos cargos del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón sigue completando su nueva estructura con cuentagotas. Diez días después de la toma de posesión de los nuevos consejeros, quedan todavía decenas de cargos por confirmar o por cesar y nombrar otros nuevos, en un periodo de transición en el que tanto el PP como Vox han incidido en que van a trabajar en buscar los mejores perfiles, sin prisa pero sin pausa.

El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes ha servido para nombrar a tres nuevos miembros del Ejecutivo en las consejerías de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo; y en Sanidad.

Así, la nueva consejera de Agricultura de Vox, Arancha Simón, ha nombrado a Adolfo Ballestín Cantín como secretario general técnico del departamento.

En el caso del departamento de Medio Ambiente y Turismo, con el consejero de Vox Luis Francisco Biendicho, se ha nombrado como nuevo director general de Caza y Pesca a Alberto Fernández-Arias Montoya.

Nuria Gayán, exdirectora de Salud Pública del Gobierno de Aragón. / Efe

Mientras, en la consejería de Sanidad, que mantiene el PP, se ha producido un cambio al frente de la dirección general de Salud Pública, una de las subáreas de mayor peso en la cartera sanitaria. Así, sale "a petición propia" la exdirectora general Nuria Gayán y a partir de ahora se hará cargo de este área María Aitziber Lanza Goicoechea, quien fuera la responsable en la pasada legislatura de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del departamento de Agricultura de la mano del exconsejero Javier Rincón.

Aitziber Lanza fue la cara visible de la lucha contra la peste porcina en la comunidad autónoma, y la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado la importancia de "retener talento en el Gobierno" después de su buen desempeño en Agricultura, que después del pacto de gobierno pasa a manos de Vox. También ha tenido palabras de agradecimiento Vaquero para Gayán, quien volverá a dedicarse a su profesión tras el paso por el Ejecutivo.

Jara Bernués, en una imagen de archivo durante un pleno de las Cortes de Aragón. / ANGEL DE CASTRO

Nombramientos de asesores

Por otro lado, el Boletín Oficial de Aragón confirma el nombramiento de Jara Bernués, quien fuera diputada de Ciudadanos y pasara al equipo del PP en la pasada legislatura, como nueva asesora de la consejería de Presidencia que dirige Mar Vaquero. Asimismo, Teresa Carrera ha sido nombrada como asesora de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, adscrita también al mismo departamento.

Sin director general de Desregulación de Vox

Diez días después de la toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno, en el que se incorpora por primera vez el concepto de "Desregulación" de la mano de Vox y se le ha dado rango de vicepresidencia, todavía no se ha elegido a la persona que tendrá que desempeñar ese cargo.

Es uno de los grandes vacíos en el nuevo organigrama, al tratarse de un puesto de nueva creación -que por lo tanto nadie está desempeñando en funciones- y al que se le otorgó gran relevancia en el pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Vox, al ser el concepto que ocupa la primera vicepresidencia, sumado a la consejería de Bienestar Social y Familia, que va a dirigir el vicepresidente Alejandro Nolasco.

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Al respecto, Vaquero ha indicado que Nolasco sigue "valorando diferentes opciones". Con todo, ha dicho que "la finalidad está clara y el propósito de los nombramientos irá adelante" en las próximas semanas.