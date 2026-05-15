El Gobierno de Aragón mantiene "al 100%" su intención de concertar el Bachillerato este curso, pendientes del recurso de la pública

El Gobierno de Aragón mantiene al "100% el propósito" de desarrollar la concertación del Bachillerato el próximo curso escolar, pero asumen que respetarán la decisión de la justicia sobre el recurso presentado por los representantes de la escuela pública. Así lo ha reconocido la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, que ha trasladado que "el propósito del Gobierno de Aragón es al 100% implantar el Bachillerato concertado el próximo curso", pero quedaría "condicionado a los pronunciamientos que puedan existir en la vía judicial". La también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura ha confirmado que los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés están analizando el recurso de la escuela pública.

"El 100% del propósito del Gobierno de Aragón es llevarlo a cabo porque nos sentimos legitimados para ello. No queremos buscar conflicto, sino aplicar un programa de gobierno para reforzar los principios de libertad y ofrecer más oportunidades a nuestros alumnos, y hacerlo con la comunidad educativa y con los centros", ha defendido Vaquero, que ha insistido en que "nunca un Gobierno aragonés ha apoyado tanto a la educación". Y ha recalcado que la concertada, la privada y la pública "no son incompatibles". "Nosotros las defendemos a todas. Es compatible apoyar la concertación del Bachillerato e incrementar la inversión en la educación pública", ha declarado.

El Ejecutivo del PP y de Vox insiste en que cumplirán las resoluciones judiciales, pero tampoco quieren dejar en el aire el que fue su principal anuncio de la campaña electoral y la medida que le costó muchas críticas al presidente Jorge Azcón, al anunciarla estando en funciones, antes de cerrar el pacto con Vox.

El Periódico de Aragón

"La legitimidad la dieron las urnas del 8 de febrero"

La portavoz del Gobierno de Aragón ha insistido en que la "legitimidad" para expandir los conciertos a la etapa de Bachillerato "la dieron las urnas el 8 de febrero, apoyando a un proyecto político que se desarrollaría de llegar a gobernar". "Son miles de familias que tienen derecho a elegir la educación y no cortar la vida académica de sus hijos que por cuestiones económicas tengan que cambiar de colegio", ha insistido Vaquero, en uno de los principales argumentos que los conservadores esgrimen frente a la oposición.

"No tenemos la intención de judicializar este asunto y, si así es, los servicios jurídicos defenderán la posición de este Gobierno. Llevarán a cabo el impulso de este proyecto y harán su trabajo independiente", ha añadido Vaquero, ante la judicialización de la medida que ha planteado con su recursola escuela pública. "Ya en su día desde el Gobierno de Aragón se hizo esta consulta para llevar a cabo el Bachillerato concertado, que garantiza el derecho de las familias, que las familias elijan la educación de sus hijos y no se vea condicionada por cuestiones económicas", ha recalcado Vaquero.

El debate sobre la concertación del Bachillerato está llamado a marcar los primeros compases del nuevo Ejecutivo aragonés, con una huelga en pocos días y un recurso presentado por las familias de la pública que el TSJA no tiene tiempo fijado para responder.

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Así, Vaquero, ha reconocido que van a "esperar las resoluciones judiciales", pero ha recalcado que la intención del Gobierno aragonés se mantiene para que se pueda implantar el concierto en Bachillerato este septiembre. "Vamos a esperar que lo tiempos del TSJA se puedan alinear con que se pueda implantar este curso la concertación", ha expresado Vaquero, que ha mostrado su voluntad de dar "certidumbre a las familias".