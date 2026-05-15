El Gobierno de Aragón, sobre la suspensión de las salidas escolares: "Hay que dar certidumbre para reiniciar las actividades"
La portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, señala que lo más importante es que "ya se ha abierto el diálogo" entre la consejería y los docentes, pero evita poner plazos para alcanzar un acuerdo
Casi 60 colegios e institutos de Aragón han suspendido las salidas escolares de los alumnos a raíz de la muerte de un estudiante del IES Ítaca, precisamente durante una salida escolar, lo que ha abierto el debate sobre la protección jurídica de los docentes, que deben hacerse cargo del cuidado de los alumnos fuera del entorno escolar. La "desprotección" que denuncian los profesores ha llegado ya a otras comunidades autónomas y también a otros países, llegando incluso a suspenderse programas Erasmus+.
La suma de colegios e institutos negándose a celebrar estas salidas ha ido creciendo semana tras semana, mientras el Ejecutivo aragonés seguía en funciones. Ahora, apenas diez días después de la toma de posesión de los nuevos consejeros, se han iniciado los contactos con el colectivo de profesores.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, que ha reconocido que "hay que dar certidumbre para poder reiniciar las actividades", pero ha declinado dar plazos sobre cuándo podría llegarse a un acuerdo con los docentes que mejorase la situación.
"Lo primero que ha hecho la consejera de Educación ha sido ofrecer diálogo, establecer vías de comunicación para establecer soluciones. Lo más importante es que la consejera se ha sentado a hablar con ellos y pueda haber una solución que permita conciliar las reivindicaciones de los profesores", ha defendido Vaquero. La nueva consejera de Educación, Carmen Susín, afronta esta reivindicación, además de la polémica con la concertación del Bachillerato, recién llegada a su nueva área de Gobierno.
Vaquero ha evitado entrar en concreciones sobre cuáles deben ser las soluciones o cuándo deben llegar. "Lo más importante es la mano tendida para tratar de encontrar una solución. Ya se ha abierto la vía de diálogo y llegar a un acuerdo depende de las dos partes", ha reconocido la vicepresidenta, consciente de que falta esa "certidumbre" para poder reiniciar las salidas escolares.
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