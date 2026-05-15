El hospital San Jorge de Huesca ya realiza cirugía asistida por robot: ocho pacientes operados

El Hospital Universitario San Jorge (HUSJ) de Huesca ha empezado a realizar cirugía asistida con robot. En el caso de este centro sanitario se ha instalado la tecnología Hugo-RAS, con la que han estado formándose distintos profesionales durante los primeros meses del año hasta comenzar a operar pacientes la semana pasada. Cirugía General empezó con una intervención de colon y Urología con una extirpación de próstata. Con el apoyo de este robot quirúrgico ya se ha operado a ocho pacientes, cuatro de la primera especialidad y otros cuatro de la segunda.

Este avance sitúa al centro oscense en la senda de la modernización quirúrgica y amplía las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes de la provincia. Esta dotación de alta tecnología se complementará con la incorporación de un robot quirúrgico en el hospital de Barbastro, una vez completados los procedimientos administrativos de licitación y adjudicación de la tecnología y posterior formación de los profesionales. Como anunció el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, con estas adquisiciones, la provincia contará con dos hospitales capaces de ofrecer técnicas quirúrgicas de última generación, reforzando la equidad y la accesibilidad para toda la ciudadanía.

En el caso de Cirugía General, las primeras intervenciones asistidas con robot en el San Jorge han sido dos colectomía (extirpación del colon derecho) y otros procesos de cirugía de pared abdominal llevadas a cabo por los doctores Luca Ponchietti y Pablo Colsa, jefe de servicio y de sección de Cirugía General del HUSJ, respectivamente.

El doctor Ponchietti explica que "lo que hace la tecnología es asistirnos y multiplicar nuestra precisión". “Controlamos los instrumentos con mandos, como si fuera un joystick, lo que permite movimientos extremadamente finos y una visión muy amplificada", indica. Esta ergonomía mejorada facilita una disección más minuciosa, un control instrumental muy preciso y una mayor comodidad para el cirujano, lo que redunda en mejores condiciones intraoperatorias para el paciente y, en algunas patologías, también una mejor radicalidad oncológica.

En la especialidad de Urología, todas las intervenciones han sido prostatectomías radicales (extirpación de la glándula prostática), una operación que se ajusta a los estándares del procedimiento. El urólogo José Miguel Berné destaca que, en el caso de la extirpación de próstata, esta tecnología aporta ventajas como menor sangrado, menos días de ingreso y una recuperación más ágil. "Pero no todos los procesos requieren cirugía asistida por robot", indica el especialista. "La laparoscopia sigue ofreciendo resultados excelentes y se continuará utilizando cuando esté indicada", apunta José Miguel Berné, que ha operado estos primeros casos con la uróloga Teresa Cabañuz.

La facultativa destaca que cada una de las técnicas de las que disponemos es "válida y segura". "La clave en estos casos –añade- es poder adaptar el procedimiento a las necesidades de cada paciente. Eligiendo la opción que ofrezca mejores resultados para cada caso". "Como profesionales estamos muy orgullosos de poder ofrecer a nuestros pacientes un abanico más amplio de posibilidades quirúrgicas", concluye.

Trabajo en equipo

El doctor Luca Ponchietti ha resaltado la implicación de todos los profesionales en este proceso de implantación de cirugía asistida por robot. "El mérito de todo este proceso no es individual. Aquí trabajamos en equipo. Lo importante no es quién opera primero, sino que la cirugía asistida por robot haya comenzado en esta ciudad", concluye el doctor Luca Ponchietti.

Los profesionales han querido destacar también la implicación de todos los profesionales que intervienen en estos procesos, como los facultativos de Anestesia y todos los profesionales de Enfermería.

El robot quirúrgico Hugo-RAS es de la casa Medtronic. Se trata de un sistema modular, flexible y portátil, capaz de adaptarse a cada quirófano, a cada procedimiento y a las necesidades específicas de cada paciente. Incorpora tecnología probada en cirugía abierta, laparoscópica y asistida por robot, con instrumentación y visualización de alta fiabilidad. La consola del cirujano ofrece una posición de trabajo ergonómica y abierta, con visualización 3D integrada para un control intuitivo y preciso. Los brazos robóticos, modulares y portátiles, aportan gran libertad de movimiento, y el sistema permite además grabación segura y fluida de vídeo, facilitando el análisis y la mejora continua del rendimiento.

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En los últimos tres años, el Gobierno de Aragón ha ampliado la tecnología robótica de diferentes marcas en los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, Obispo Polanco de Teruel y San Jorge de Huesca. El nuevo hospital de Alcañiz también dispondrá de este equipamiento.