El impacto del conflicto médico en Aragón: más de 4.000 cirugías suspendidas y un coste superior a 4 millones de euros en casi un año

Casi un año después, el conflicto médico ha llegado a su fin en Aragón. Pero las consecuencias están ahí. Desde que empezaron las huelgas de médicos y facultativos en junio de 2025, en la comunidad se han suspendido más de 4.000 intervenciones y cerca de 70.000 consultas de Atención Primaria y Hospitalaria. Ello ha tenido repercusión en las arcas públicas, con un coste que, según han cifrado desde el Salud, supera los 4 millones de euros. Es cercano a los 4.200.000 euros.

El Salud y el Comité de Huelga de CESM y Fasamet han acordado este viernes desconvocar los paros autonómicos de la semana que viene, que estaban convocados a nivel estatal para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y con los que en Aragón se exigían también mejoras laborales y retributivas al Gobierno autonómico. Por estas mismas razones, los profesionales han ido a la huelga al menos cinco semanas desde diciembre, dos de ellas en abril.

Las primeras huelgas de Aragón comenzaron en diciembre, cuando se vivieron cuatro jornadas de paros que ya obligaron a suspender cientos de operaciones. En enero, marzo y abril, los profesionales volvierón a parar su actividad para hacer sus respectivas reivindicaciones a la DGA y a la ministra Mónica García, con la excepción de que el mes pasado las convocatorias se dividieron. Los médicos y facultativos enlazaron dos semanas de huelga: una nacional y otra autonómica, coincidiendo con el 23 de abril, Día de Aragón.

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De forma inevitable, esta suspensión de actividad obligó a suspender consultas y cirugías y ha impactado con fuerza en las listas de espera, que se dispararon en el mes de marzo y que, previsiblemente, volverán a hacerlo en los meses siguientes. El motivo: que los paros estatales continúan.