El MNAC solicita una "negociación de buena fe" sobre el coste de la compra de los bienes de Sijena anulada por el juez

El MNAC ha solicitado el inicio de una "negociación de buena fe" en relación con las consecuencias económicas derivadas de la nulidad de ciertos contratos de compraventa de obras artísticas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), anulados posteriormente por la autoridad judicial. Las obras están depositadas en el cenobio desde 2017.

El museo ha dicho que, una vez declarada la nulidad del contrato de compraventa de junio de 1994, tiene derecho a la devolución del precio que pagó por la compra de los bienes adquiridos y el abono de los gastos incurridos en el mantenimiento y conservación de tales bienes mientras estuvieron en posesión del museo.

El MNAC ha enviado burofaxes al Obispado de Barbastro-Monzón, la Soberana Orden de Malta, la Orden de San Juan de Santa María de Sijena y a la monja Virgina Calatayud Aleixandre para solicitar esta negociación.

Reclamación extrajudicial

La Conselleria de Cultura de la Generalitat de Cataluña ha requerido en una reclamación extrajudicial cerca de 791.000 euros por los bienes de Sijena (Huesca) que se trasladaron a Aragón en 2017: 420.317,82 euros por las compraventas realizadas en 1983 y 1992 y 370.801,65 euros por la conservación y restauración de estas obras mientras estuvieron depositadas en el Museu de Lleida.

Según el escrito, se ha presentado una reclamación extrajudicial al Gobierno aragonés, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el Obispado de Barbastro-Monzón, la Orden de Malta y la Orden de San Juan por la formalización de los contratos de compraventa de las obras procedentes de Sijena --contratos de 28 de enero de 1983 y de 17 de diciembre de 1992-- y su conservación, así como la apertura de una "actividad negociadora de buena fe".

En el escrito, la Generalitat recuerda que mediante esos contratos adquirió 56 obras artísticas, de las que 44 se depositaron en el Museu de Lleida -a principios de los 70 la Orden Sanjuanista depositó voluntariamente estas obras en dicho museo, pasando a ser el poseedor de las mismas la Diocesis de Lleida en concepto de depositaria- y 12 en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y a partir de 1999 fueron adscritas y trasladadas al Museu de Lleida.

Esos contratos fueron declarados nulos por el Juzgado de Instrucción 1 de Huesca en 2015 y las obras dejaron de estar depositadas en el Museu de Lleida y fueron trasladadas a Aragón en diciembre de 2017.

En el escrito, la Generalitat sostiene que el requerimiento tiene por objeto iniciar una vía para hallar una solución extrajudicial, abriendo un proceso de negociación directa entre las partes, sin perjuicio de acudir, de común acuerdo, a otros medio adecuado de solución de controversias legalmente previsto, y sin el plazo establecido no se ha dado cumplimiento al requerimiento ejercer las acciones legales pertinentes.