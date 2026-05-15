Los motivos del declive de los partidos del 15M contados por sus protagonistas: "Dejamos demasiado de lado las calles"

¿Dónde ha quedado el 15M en Aragón y por qué su declive fue tan rápido? Son muchos los análisis políticos que se han hecho sobre lo que fue el ascenso meteórico de las siglas que recogieron el testigo del movimiento espontáneo que inundó las calles el 15 de mayo de 2011 y también sobre su declive de los últimos años, tan fulgurante en las instituciones, donde pasaron de gobernar a desaparecer, en el caso de Podemos, o a perder mucha representatividad, en el caso de ZeC en Zaragoza. En el 15 aniversario de aquella fecha señalada algunos de sus protagonistas analizan las razones de esta caída y los motivos del éxito inicial.

Uno de aquellos protagonistas es Pedro Santisteve, uno de los llamados 'alcaldes del cambio' surgidos a raíz del espíritu del 15M y de una indignación ciudadana que les otorgó su confianza como nunca antes se había producido. En su opinión, por esa "resignificación del ciudadano como sujeto político que construye comunidad" y de un municipalismo que sigue teniendo vigencia y que surgió de "inmensas conversaciones colectivas" que llevó a que "las ciudades fueran las que se rebelaron".

"Hicimos un gran trabajo previo para ganar, pero no teníamos experiencia frente a lo que nos íbamos a encontrar", admite Santisteve. Y lo que se encontraron fue "un bipartidismo que hizo todo lo posible por dinamitar nuestras políticas". De hecho, una de las claves de ese declive parte de ese bipartidismo que "nunca perdonó" que otro partido invadiera su espacio. "Primero le dijeron al 15M que para entrar en el debate político se constituyera como partido, y cuando se eligieron a las personas que lo representaban fueron a por ellas y les hicieron una campaña de acoso y derribo", reflexiona.

Pedro Santisteve antes de ser investido como alcalde de Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO

A eso le suma los "errores internos que se amplificaban públicamente" o que como Gobierno "abrimos muchos frentes que no supimos sostener". "Igual fuimos muy osados, pero de lo que no se nos puede acusar es de ser cobardes", añade el exalcalde de Zaragoza. También reconoce que todas las políticas estratégicas "necesitaban tiempo, era imposible materializarlas todas en cuatro años" y que encontró en el Gobierno central, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su estrangulamiento a los consistorios, un enemigo implacable. "El 15M que venga en el futuro no será como el que presenciamos, viendo un futuro con ilusión y esperanza que se han cargado", comenta Santisteve, para quien "la situación política actual es una olla a presión que a nivel estatal siempre se han negado a abrir".

Un miembro de su Gobierno de Zaragoza 2015-2019 como Alberto Cubero, que ahora está en la dirección nacional del Partido Comunista y de IU pero fuera de los puestos de representación política en Aragón y su capital, tiene una visión compartida en muchos aspectos, sobre todo en el ataque frontal del bipartidismo, pero también hace autocrítica. "Nuestro principal error fue vascular de una manera tan total hacia las instituciones, se confió demasiado en ellas, en que desde ellas seríamos capaces de cambiar las cosas, y se dejó un poco de lado la calle". "Nos sentíamos como un tronco que la marea le había llevado a lo más alto y que cuando esta bajó se quedó allí arriba muy solo", explica Cubero.

El exconcejal de ZeC en Zaragoza ve el momento actual como "un fin de ciclo de lo que fue el 15M y ahora parece que la indignación de otros partidos son los que la está capitalizando". "La gente de aquella época se sentía engañada por el sistema, les habían prometido que iban a vivir mejor que sus padres y no era cierto, pero a la juventud ahora no le han prometido nada, ha sobrevivido a episodios tan traumáticos como una pandemia y se sienten fuera del sistema sin presente y sin futuro, no esperan nada", reflexiona. Problemas como el de la vivienda pueden ser los mismos en 2011 y en 2026 pero entonces "la gente quería respuestas y desde la izquierda se les dio una que no fue como esperaban". "Ahora, otros partidos también se las dan con otro discurso que es cobarde, señalando a los más débiles, como son los inmigrantes, y ocultando a los responsables reales de sus problemas, que son los mismos que eran hace 15 años, las grandes fortunas", añade.

Pedro Santisteve en el día de su investidura como alcalde de Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO

Ninguno de los dos cree que fuera un problema de egos el motivo principal de esa estampida de votos y de militantes que han sufrido en las últimas dos elecciones, aunque admiten que los hubo "de forma residual". Pero Cubero también apunta a un aspecto muy relevante que con el paso del tiempo conviene no olvidar: "Nuestro ascenso en 2015 también se produjo por una crisis del PSOE que había gestionado muy mal la crisis económica de 2008 y quizá sin esa situación tampoco se entendería el éxito de aquellas candidaturas que dieron forma al movimiento 15M".

"Las guerras internas reventaron el proyecto"

Más crítico a la interna es Andoni Corrales, quien fuera secretario de organización y jefe de gabinete de Maru Díaz en su etapa como consejera del Gobierno de Aragón, el mayor puesto ejecutivo al que llegó Podemos. "Las guerras internas reventaron el proyecto, pero también la policía patriótica, que lo que hicieron con nosotros se estudiará en las universidades", considera. Corrales acabó su etapa en política con las relaciones rotas con la dirección del partido. Sobre si les pasó factura llegar demasiado rápido al poder, considera que no. "A la política se va a gobernar. En los gobiernos se hizo mucho, pero no sé si la sociedad supo verlo, ni si supimos transmitirlo bien", reconoce.

Violeta Barba, quien fuera presidenta de las Cortes y candidata de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza, cree que la falta de militancia arraigada en el territorio le hizo "mucho daño" al proyecto, además de los ataques "de las cloacas del Estado". "No se puede entender Podemos sin el 15M, pero tampoco creo que fuera una consecuencia directa porque pasaron varios años hasta que se formó el partido", recuerda Barba, que también está desvinculada de la formación en la actualidad.

Violeta Barba, Nacho Escartín, Maru Díaz y Andoni Corrales durante una sesión plenaria. / JAIME GALINDO

Como Corrales, defiende el paso por los gobiernos y, en su caso, en la Presidencia de las Cortes de Aragón. "Para la poca experiencia que teníamos, lo hicimos extraordinariamente bien. Sacamos adelante grandes iniciativas, como el fichaje de los diputados para cobrar dietas, que ya se dejó de hacer, o las jornadas de puertas abiertas por San Jorge, que se han mantenido", recuerda. "Parecía que fuéramos a acabar con la institución y conseguimos representar a todos los aragoneses. Ver los desplantes por parte de presidentes que han venido después, supuestamente de 'partidos de orden', nos demuestra que hicimos las cosas bien", defiende.

Nacho Escartín, quien fuera la cara visible de Podemos Aragón entre 2017 y 2020, recuerda el 15M como "un momento de chispa" y reconoce que los cambió. "La gente quería una democracia real ya, que no hubiera políticos profesionales", recuerda Escartín, que asegura que todo el salto de los movimientos sociales a las instituciones fue "vertiginoso". Sin embargo, discrepa de quienes creen que la formación morada pagó llegar demasiado pronto al poder. "Al contrario: demostramos que cualquier grupo de personas son capaces de gestionar lo público, pero tenemos una casta, y vuelvo a hablar de casta, que sigue chupando del bote de lo público", ha lamentado.

La dirección actual de Podemos también hace autocrítica. "Hemos cometido errores y en algunos momentos posiblemente no hayamos sabido mantener la conexión con una parte de la ciudadanía. Eso hay que asumirlo con honestidad", reconoce su coordinador autonómico, Ricard Mitjana, que critica la "campaña de manipulación" que padecieron en las últimas elecciones autonómicas. Para Mitjana, el 15M fue una "ventana de esperanza, un grito contra una estafa y un sistema que protegía a los poderosos mientras la gente perdía sus casas".

Ahora, quince años después de aquel movimiento que llenó las calles y después las urnas en busca de un cambio político, se está "reconstruyendo desde abajo, en barrios y pueblos, junto a la gente que defiende su territorio, sus servicios públicos y sus derechos".

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Pero muchos coinciden en que el momento del 15M en 2011 y la llegada al poder en 2015 fue único. Y ahora son otros los que están capitalizando esa indignación.