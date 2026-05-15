Pilar Brufau García, nueva directora de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza

Tras la celebración de las primeras elecciones por sufragio universal del pasado 12 de mayo, Pilar Brufau García, profesora titular del área de Mecánica de Fluidos, ha sido elegida como nueva directora de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Sustituye a José Antonio Yagüe Fabra, quien había desempeñado este cargo durante los últimos siete años.

Entre las principales líneas de actuación del nuevo equipo figuran el fortalecimiento de la cohesión interna y el reconocimiento de las personas que integran la Escuela, la mejora de la formación internacional y la innovación docente, el impulso de la digitalización y la simplificación administrativa, así como la modernización de infraestructuras y espacios universitarios. El programa de dirección apuesta además por reforzar la conexión entre la Universidad y el entorno empresarial e institucional, promoviendo nuevas alianzas estratégicas, dobles titulaciones internacionales, programas de formación continua y proyectos de investigación y transferencia con impacto en Aragón.

Uno de los proyectos estratégicos de esta nueva etapa será el impulso del Campus Río Ebro como entorno universitario integrado y conectado con el futuro Parque Tecnológico DatAlierta, favoreciendo espacios de encuentro entre universidad, empresa y sociedad. El equipo directivo trabajará también en la creación de nuevos espacios colaborativos, la mejora de aulas y laboratorios y el desarrollo de iniciativas que refuercen la vida universitaria, social y cultural del campus.

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La nueva directora liderará un equipo integrado por Arantza Martínez como profesora-secretaria; Luis Vicente como subdirector de Docencia y Profesorado; Iván Lidón como subdirector de Empresas; María Canales como subdirectora de Calidad y Comunidad Universitaria; César García como subdirector de Internacionalización; Raquel Trillo como subdirectora de Estudiantes; Almudena Espinosa como subdirectora de Infraestructuras y Sostenibilidad; y Anna Biedermann como subdirectora de Comunicación y Proyección Social.