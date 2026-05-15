Los populares Claver y Torres solicitan al Gobierno de Aragón que el hospital de Barbastro sea universitario

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, y el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ambos del PP, han pedido al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, que el hospital de Barbastro adquiera la categoría de universitario. Esta misma semana, Sanz visitó este centro hospitalario en el que fue su primer acto público desde que tomara posesión el lunes 4 de mayo.

El presidente de la DPH ha defendido que una consolidación del hospital de Barbastro como universitario supondría "un salto cualitativo" ya que atraería talento, reforzaría la formación de nuevos profesionales, impulsaría la investigación y vincularía aún más la sanidad pública a la zona oriental de la provincia de Huesca, según ha señalado la DPH.

Por su parte, el alcalde Torres ha indicado que la capital del Somontano cuenta con "presencia universitaria" mediante la UNED y ha solicitado que el hospital de Barbastro forme parte de "una estrategia más amplia" para reforzar así los servicios del centro sanitario de la localidad y convertirlo en referencia de formación para el Alto Aragón.

Noticias relacionadas

Ambos representantes han agradecido que la primera visita del nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón tras su toma de posesión haya sido al Hospital de Barbastro y el anuncio del avance para incorporar cirugía robótica al centro, donde también se reunió con plataformas ciudadanas para abordar la falta de profesionales en servicios como la Oncología y Urgencias.