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Reabre la carretera A-2218 entre los municipios oscenses de Baldellou y Camporrells

La vía permanecía cerrada desde el 10 de febrero

Reabre la carretera A-2218 entre los municipios de Baldellou y Camporrells

Reabre la carretera A-2218 entre los municipios de Baldellou y Camporrells / DGT

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras informa de la reapertura total y para todo tipo de vehículos de la carretera A-2218 entre los municipios de Baldellou y Camporrells, que permanecía cortada para autobuses y camiones y con paso alternativo para turismo durante las horas de trabajo desde el 10 de febrero, debido al riesgo de desprendimientos sobre la calzada, tras haberse comprobado inestabilidad en la ladera con motivo del episodio de lluvias del invierno. Asegurada la ladera, la carretera ha reabierto hoy por completo a las 13:00.

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