Ruth Gil, la madre de Zaragoza que reclama instalar un ascensor en el colegio de su hijo: "No son lujos ni privilegios"

Los dos últimos cursos escolares -el anterior y el presente- han sido de lucha para Ruth Gil, que reclama un ascensor en el colegio Jerónimo Blancas y Tomás de Valdefierro, en Zaragoza, en el que estudia su hijo. Al menor le diagnosticaron un tumor benigno en la tibia y, aunque ya le operaron, todavía tiene secuelas. Ruth comparte que el centro ha puesto todo de su parte y el niño estudia en una clase de la planta baja, pero otra alumna mayor que él que también tiene problemas de movilidad tiene que hacerlo en la planta alta. De ahí su insistencia al Departamento de Educación para que el centro sea accesible.

En diciembre de 2024, al hijo de Ruth le diagnosticaron un osteocondroma en la tibia derecha que le provocó "mucho dolor e imposibilidad de mover la extremidad" y por el que tuvo que utilizar silla de ruedas. Entonces, cuenta la madre, el acceso al colegio, que no tiene ascensor, "se convirtió en una barrera física y emocional". En torno a un año después, en marzo de 2025, le operaron. Aunque el niño mejoró, al poco tiempo volvieron los dolores con los que todavía convive.

Ruth explica que su hijo, que cursa 3º de Primaria, "no puede subir ni bajar escaleras ni pendientes, y cuando le duele la pierna la arrastra". Por eso, la familia está en un proceso de visitas al médico y a profesionales especialistas. Ante esta situación, y gracias al soporte de profesores, directivos y familias, el niño estudia en la planta baja del colegio. "La han habilitado como han podido. No hay luz natural y en invierno tuvimos que llevar un calefactor, y ahora en verano tendremos que coger un ventilador", expone. Pero es la única opción porque, insiste Ruth, no tienen ascensor en el centro.

"Gracias a los compañeros, los docentes y no docentes, que hacen todo lo que pueden, está mejor. Le ayudan si tiene que entrar más tarde a clase porque viene del médico, y llega por la parte de abajo, donde solo hay un par de escalones", comparte Ruth. Pero, expresa, el menor "no lo está llevando muy bien. Hay actividades que no puede hacer, y eso que saca buenas notas". "No le gusta estar señalado como 'el ascensor de X'", sostiene la madre. Sobre todo, porque hay otra alumna de 5º de Primaria que también tiene problemas de movilidad. Y no solo. "¿Y si hay un esguince, una fractura? Hay personal que tiene su plaza ahí pero no puede acceder porque no está adaptado", señala.

Ruth contactó con la Unidad de Proyectos y Obras del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza a mediados de 2025, pero asegura que no obtuvo respuesta. Sostiene que también intentó de contactar con la anterior consejera de Educación, Tomasa Hernández, sin éxito. Este enero se puso en contacto con el Gabinete de Presidencia, que el día 30 de ese mismo mes le respondió trasladándole que se ponía la situación en conocimiento de la líder del departamento, que entonces seguía siendo Hernández (en funciones).

La madre indica que este enero (2026) acudieron varios técnicos al colegio "para analizar la viabilidad del proyecto de adaptación", pero critica que "no se ha emprendido tal proyecto". En abril se reunió con el Director del Servicio Provincial de Educación, y denuncia no tener novedades desde entonces. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que el proyecto no está paralizado, sino que se está en fase de elaborar el proyecto técnico. Asimismo, sostienen que ha sido el Gobierno de Jorge Azcón "el que se ha puesto manos a la obra para solucionar ese déficit".

La madre suma a la reivindicación de un ascensor otro punto que ha generado malestar en el centro, que es la unificación en una solo aula de los alumnos 4 años y de los de 1º de Primaria el próximo curso. Ruth indica que, aunque por ratios se puede comprender esta unión, con ella se "ignora la elevada complejidad cualitativa de estos grupos, que cuentan con numeroso alumnado con diagnóstico TEA y ACNEAE, así como casos pendientes de valoración". A ello suma que se va a implantar una nueva aula TEA, lo que a su juicio aumenta la complejidad. Informa de que también ha remitido esta queja al Servicio Provincial de Educación.

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Ruth remarca que lo que solicita no son "ni lujos ni privilegios, sino algo básico". "Pido que se cumplan los derechos de mi hijo a la educación en igualdad de condiciones. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI un niño no pueda moverse con autonomía dentro del centro educativo donde tiene que aprender, convivir y crecer", subraya.