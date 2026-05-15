Los Santos del Hielo hacen honor a su nombre y dejan importantes nevadas en el Pirineo en pleno mes de mayo

La cultura popular ha vuelto a dar fe de su sabiduría. Una copiosa nevada ha sorprendido al Pirineo de Aragón este viernes en una semana de caída generalizada de temperaturas en toda la comunidad y una sensación invernal generalizada, pese a estar en pleno mes de mayo, que ha coincidido con los conocidos como los Santos del Hielo en el santoral cristiano. Ya avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a principios de semana que el inicio del fin de semana iba a ser el día más inestable de la semana, como antesala al subidón abrupto del mercurio que se espera en unos días. Y así está siendo.

La cordillera de Huesca acumula varios centímetros de nieve que comenzaron a acumularse a últimas horas de este pasado jueves y que ha continuado durante toda la madrugada especialmente en su parte occidental. Según las previsiones, las precipitaciones proseguirán de forma intermitente durante toda la jornada y se extenderán también durante parte del sábado. Los pronósticos meteorológicos avanzan que podrían acumularse hasta 50 centímetros en las cotas más altas del Pirineo y de la cordillera cantábrica.

Un episodio de este calibre no es para nada habitual en los últimos tiempos. Todo lo contrario. Los meses de mayo acostumbran a acercarse más a un inicio de verano que ser lo que verdaderamente son: un mes de plena primavera, caracterizada por un tiempo por norma inestable.

Acumulación de nieve hasta la medianoche del domingo / Meteored

Paradógicamente, según la tradición, los días centrales de mayo, entre el 11 y el 14, llevan el nombre en el calendario cristiano de san Mamerto, san Pancracio, san Servacio y san Bonifacio, conocidos como los Santos del Hielo, por ser fechas asociadas tradicionalmente con bajadas bruscas de las temperaturas que traían frío, nieve y heladas. Precisamente lo que se va a cumplir este año.

Hasta medio metro de nieve

Estas horas próximas horas serán el momento álgido de unas nevadas que servirán de frontera para el giro brusco del tiempo que se espera para la próxima semana con temperaturas que amenazan con subir más allá de los 30 grados localidades como Zaragoza. Varios meteorólogos coinciden en que podrían acumularse hasta medio metro de nieve al final de este próximo sábado en las cotas más altas del Pirineo.

Independientemente de que finalmente se llegue hasta este extremo, de lo que no hay duda es que son y serán horas teñidas de blanco que condicionarán también la circulación por las carreteras del norte de Huesca y los pasos a Francia, especialmente en las horas sin sol.

Las temperaturas también serán puramente invernales, Esta pasada madrugada varios puntos de Aragón han registrado mínimas bajo cero con la estación de Astún fijando la cota más fría con -5'3 grados. Durante esta próxima madrugada están previstas nuevas heladas en todo el Pirineo como Benasque y con valores que a duras penas levantarán sobre los 0 grados en el resto de la cordillera.

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También será gélida la noche en municipios del prepirineo como Sabiñánigo (4 grados de mínima) o Jaca (5 grados), al igual que en el centro y franja oriental de la provincia. Tampoco escapará del frío la provincia de Teruel, con mínimas de entre 1 y 3 grados en todo su territorio salvo en el Bajo Aragón, y en la ibérica de Zaragoza.