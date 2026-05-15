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La solidaridad que sí sale desde Zaragoza pese a la negativa de la DGA: 262.766 euros a proyectos en Cuba, Líbano, Sáhara y Gaza

El Gobierno de Aragón ha decidido no participar en la financiación de estos proyectos de cooperación

Miembros de varias ONG se concentraron en el Jardín de Palestina, en Madrid, para reclamar que se garantice la ayuda humanitaria. Decenas de personas con carteles durante el acto en el que varias ONG piden garantizar el acceso humanitario a la Franja de Gaza, en el Jardín de Palestina, a 5 de abril de 2024, en Madrid (España). Después del bombardeo que mató, el pasado 2 de abril a siete miembros de la ONG del chef José Andrés, más de 200 cooperantes han fallecido como consecuencia de los bombardeos de Israel a Gaza. Tras los últimos hechos, la organización World Central Kitchen junto a Open Arms han suspendido temporalmente la entrega de alimentos a los refugiados gazatíes. 05 ABRIL 2024

Miembros de varias ONG se concentraron en el Jardín de Palestina, en Madrid, para reclamar que se garantice la ayuda humanitaria. Decenas de personas con carteles durante el acto en el que varias ONG piden garantizar el acceso humanitario a la Franja de Gaza, en el Jardín de Palestina, a 5 de abril de 2024, en Madrid (España). Después del bombardeo que mató, el pasado 2 de abril a siete miembros de la ONG del chef José Andrés, más de 200 cooperantes han fallecido como consecuencia de los bombardeos de Israel a Gaza. Tras los últimos hechos, la organización World Central Kitchen junto a Open Arms han suspendido temporalmente la entrega de alimentos a los refugiados gazatíes. 05 ABRIL 2024 / Alberto Ortega /

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Diputación de Zaragoza (DPZ) y los consistorios de la capital aragonesa y Ejea de los Caballeros (Zaragoza) han destinado un total de 262.766 euros para proyectos de cooperación internacional que se van a desarrollar en Cuba, los campamentos del Sáhara Occidental, el Líbano y en la franja de Gaza.

Estas ayudas a la cooperación internacional son fruto de la convocatoria del Comité Autonómico de Emergencias, que se ha resuelto este viernes tras la reunión que han mantenido sus partes, en el que no ha aportado dinero este año el Gobierno de Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, la diputada de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Internacional de la DPZ, Nerea Marín, ha explicado que el organismo provincial "va a financiar cuatro proyectos en cuatro países diferentes con 173.000 euros", lo que la convierte en "la institución, una vez más, que más dinero aporta".

Por un lado, colaborará con el proyecto de Arapaz en el Líbano, con el del Comité Solidaridad Internacionalista en Cuba y con la asociación Um Draiga, en los campos de refugiados saharauis en Tinduf.

Además, la diputada ha señalado que la DPZ colaborará con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en la franja de Gaza.

"Hoy es un día triste para la cooperación internacional en Aragón porque, como hemos podido ver, el Gobierno de Aragón ha decidido no participar en este comité autonómico", ha lamentado Marín sobre lo que ha definido como "una decisión política".

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se financiarán dos proyectos en Cuba y un tercero en los campamentos saharauis por un importe total de 84.716 euros.

El consejero de Participación y Régimen Interior del consistorio zaragozano, Alfonso Mendoza, ha afirmado que el ayuntamiento continúa con su "política de colaboración" en todas aquellas emergencias que se les ha planteado.

El consejero ha explicado que el "hilo conductor" de estos proyectos es el mismo, "ayudas de alimentación" para familias, dos de ellos en Cuba, con la Fundación Juan Bonal (34.316 euros) y con las comunidades de Salesianas (30.400 euros) y otro para la población saharaui, con el programa Vacaciones en Paz, al que el consistorio destinará 20.000 euros para la compra de alimentos en los campamentos de Tinduf.

Mendoza ha subrayado que desde el ayuntamiento creen "necesaria" la colaboración y ha matizado que el consistorio ha reservado parte de su crédito para posibles situaciones que puedan surgir a lo largo del año.

Por parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Esther Izquierdo ha explicado que el comité autonómico se convocó por las emergencias humanitarias en Cuba, a raíz del bloqueo económico y energético que padece, en los campamentos saharauis, tras las lluvias torrenciales de finales de marzo, y en el Líbano y Gaza, donde la guerra de Irán "ha afectado a los países colindantes", especialmente, a esos dos territorios, donde "ya se vivía una situación muy complicada".

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"Se ha dado solución a las cuatro emergencias, con lo cual, podemos decir que desde Aragón estamos haciendo frente a esa responsabilidad con los espacios y las personas que realmente tienen necesidad de ayuda", ha concluido. 

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