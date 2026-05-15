Vaquero ve "repulsivos" los actos de Ábalos en Aragón y pide respuestas a Alegría: "Está alargando la asunción de responsabilidades"

Las polémicas fiestas con prostitutas que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, celebró presuntamente en distintos puntos de Aragón y de otras comunidades autónomas siguen persiguiendo a Pilar Alegría, actual líder del PSOE aragonés, por su etapa como ministra y portavoz del Gobierno de España y como delegada del Gobierno en Aragón, anteriormente.

A raíz de las nuevas informaciones publicadas por El Español, en las que se detalla que Ábalos visitó la Basílica del Pilar junto a Pilar Alegría y después celebró supuestamente una orgía con dos prostitutas en un hotel de la capital aragonesa, la portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, le ha pedido "respuestas" a la líder del PSOE y ha calificado de "repulsivos" los actos de Ábalos.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "tiene que dar una respuesta" en relación a la fiesta con prostitutas que supuestamente celebró el exministro José Luis Ábalos en la noche del 15 al 16 de abril de 2021 en Zaragoza con dos prostitutas. Este asunto, ha considerado Vaquero, "está afectando a la dignidad de la política, del Parlamento", que ha criticado que Pilar Alegría "no ha dicho nada". "Más allá de la investigación judicial, espero que Alegría tenga algo que decir porque hay mentiras que son insostenibles y cada vez más", ha considerado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, Mar Vaquero ha señalado que al Ejecutivo regional le "horroriza" este hecho y ha alertado de "la deriva en que está cayendo" el PSOE, asegurando que Alegría "está implicada" y que "es quien se erige en alternativa" al Gobierno de Jorge Azcón y lidera la oposición.

Para Vaquero, este asunto "tiene que ver con su dignidad como mujer" y ha recordado que Alegría dijo en el Senado, en la comisión de investigación del caso 'Koldo', que si se demostraban los hechos investigados presentaria su dimisión. "Está alargando el asumir responsabilidades", ha reprochado.

"Se trata de tergiversar, manipular, mentir"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha respondido a las acusaciones a través de un mensaje en sus redes sociales. "Se trata de tergiversar, manipular o mentir. La forma da igual porque el único fin es pisotear y deshumanizar a la persona", ha denunciado. "Lanzan una bola que esperan que se haga tan grande que te acabe aplastando. No lo van a conseguir conmigo ni con el proyecto que represento. Nunca", ha zanjado la líder socialista.

Hace ya más de un año desde que Pilar Alegría ofreció la primera rueda de prensa explicando su agenda en los días en los que Ábalos organizó la presunta orgía en el Parador de Teruel. Unos meses después, respondió a las preguntas de los partidos en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, donde aseguró que no oyó nada porque no sucedió nada en el Parador. "Es difícil ver y escuchar algo que no se ha producido", dijo entonces Alegría.