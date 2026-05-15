Zaragoza estrena la nueva iluminación exterior de la Catedral de La Seo

El arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y el deán del Cabildo Metropolitano, Juan Sebastián Teruel, han presidido este jueves el acto de inauguración de la nueva iluminación exterior de la Catedral del Salvador, conocida como La Seo, en Zaragoza.

La intervención forma parte de un proyecto de puesta en valor del patrimonio monumental de la ciudad, que busca realzar la silueta y los detalles arquitectónicos del templo mediante un sistema de iluminación más eficiente y sostenible.

El acto se enmarca dentro de las celebraciones por el 350 aniversario de la bula de unión de cabildos y la conmemoración de la doble catedralidad de Zaragoza, un hito histórico que refuerza el papel singular de la ciudad en el panorama religioso y patrimonial.

Noticias relacionadas

lEl proyecto ha sido impulsado en colaboración entre instituciones civiles y eclesiásticas, con especial protagonismo del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. La nueva iluminación permite realzar elementos góticos, mudéjares y barrocos del templo, ofreciendo una visión renovada del conjunto monumental durante la noche y mejorando su integración en el entorno urbano.