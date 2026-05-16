El mítico restaurante de la A-23 que ha enamorado al influencer Cocituber: "Hemos comido muy bien"

Los aragoneses esperan con ganas la llegada del buen tiempo para poder hacer las maletas y escaparse un fin de semana a la playa. El calor está a la vuelta de la esquina según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los termómetros podrían alcanzar los 34 grados a finales de la próxima semana en el valle del Ebro. Antes de emprender estas idas y venidas a las playas de la Costa Dorada de Tarragona y la Costa del Azahar de Castellón hay que conocer perfectamente el mapa gastronómico de las carreteras que unen Aragón con la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La A-2 y la A-23 esconden algunos restaurantes de carretera donde puedes llenar el estómago con menús del día a buen precio, con mucha variedad y excelsa elaboración. Uno de los establecimientos más famosos de todo Aragón es sin duda el restaurante Javalambre, situado en la A-23 a poco más de 15 kilómetros de Teruel. Hasta este restaurante, uno de los preferidos por los camioneros, se ha desplazado el influencer gastronómico Cocituber, que ha quedado completamente enamorado de su 'menú del día' por tan solo 17 euros.

"La nota de este restaurante de carretera es un ocho. Hemos comido muy bien, estaba todo muy bueno. La oreja es la ostia. Restaurante Javalambre, 8.500 reseñas y uno de los mejores", acaba su vídeo viral Alfonso Ortega. El influencer gastronómico ha querido dar un paso más en su canal y darle la oportunidad a sus miles de seguidores de conocer restaurantes de carretera como Javalambre, un clásico entre Teruel y Valencia donde paran a diario cientos de personas a comer su menú del día con muchas opciones de primero, segundo y más de veinte postres.

"Hosteleros de España, por favor, poned lentejas con chorizo en la carta. Si me preguntan cuál es el mejor plato de la gastronomía española digo que son las lentejas con chorizo. Esto nunca falla. No como lentejas nunca que es una cosa que hacía mi madre antes todos los días. Están buenísimas", explicó Cocituber que también quedó emocionado con la oreja frita y las carrilleras de cerdo.

El restaurante Javalambre se encuentra en el área de Servicio de La Puebla de Valverde y cuenta con más de 8.500 reseñas en Google. "Negocio muy bien llevado, la oreja es increíble, menudo descubrimiento, para hacerla un monumento. Para en Javalambre", concluye Cocituber.

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London, La Lobera o la Pepa

El influencer gastronómico se ha aficionado a pasearse por Aragón en los últimos tiempos al igual que Cenando con Pablo. Alfonso Ortega se hizo famoso en Zaragoza al visitar La Lobera de Martín en el centro. El creador de contenido se comió una mariscada incluyendo una langosta no apta para todos los bolsillos. En la capital aragonesa también se dejó caer por el London, el restaurante favorito de los universitarios para comerse un bocadillo tras haber escuchado las recomendaciones de miles de personas. El madrileño también se ha pasado por otros restaurantes de carretera muy clásicos como La Pepa, done salió bastante disgustado con la comida.