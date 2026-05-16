El pequeño pueblo de Teruel con una ermita patrimonio de la humanidad y una enorme 'catedral' de piedra rojiza

Aragón se ha consolidado como un destino turístico por excelencia en los últimos años gracias al patrimonio escondido en los pequeños pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Cada vez son más los viajeros los que deciden ampliar su viaje por la comunidad y se salen de la típica ruta por la capital aragonesa con El Pilar y La Seo como principales atractivos monumentales. Además, muchos ya han conocido Albarracín, Aínsa, Benasque, Daroca o Tarazona y deciden perderse por otros puntos menos conocidos, pero igual de atractivos.

Uno de los pueblos más bonitos de todo Aragón es sin duda Peñarroya de Tastavins, una localidad escondida en el corazón de la provincia de Teruel en la frontera con la Comunidad Valenciana con una ermita patrimonio de la humanidad y una catedral de roca rojiza. El municipio turolense está ubicado en los Puertos de Beceite y está rodeado de un entorno natural privilegiado por lo que combina patrimonio histórico, riqueza paisajistica y una gastronomía única.

El principal atractivo municipal de Peñarroya de Tastavins es sin ninguna duda el Santuario de la Virgen de las Fuente, situado en los alrededores del casco urbano. Un complejo patrimonial con dos ermitas, una hospedería, una fuente de 15 años e incluso la Oficina de Turismo entre los que destaca la ermita de Delt de la Virgen de la fuente, una joya gótico-mudéjar del siglo XIV. Lo más impresionante de este templo es la techumbre policromada de madera, una muestra excepcional de la carpintería mudéjar aragonesa.

Santuario Virgen de la Fuente en Peñarroya de Tastavins / COMARCA DEL MATARRAÑA

Sin salir del Santuario Virgen de la Fuente también encontramos la ermita de Baix, de estilo barroco, que nació después del aumento de peregrinos y visitantes al complejo. Esta zona cuenta con su propia leyenda que narra una historia del siglo XIII cuando apareció en este paraje una imagen de una Virgen. "La trasladadon varias veces a la iglesia de la Virgen de la Mola en la población, pero al día siguiente, la imagen volvía a aparecer en el lugar donde lo habían encontrado, al lado de la fuente por lo que se decidió levantar una ermita en este lugar", analizan desde Turismo del Matarraña.

Un casco urbano medieval

Volviendo al casco urbano de Peñarroya de Tastavins encontramos un pueblo completamente diferente donde destacan sus calles empedradas, empinadas en las que sobresalen balcones tradicionales y la arquitectura popular. El edificio más bonito del pueblo es sin duda la Iglesia Parroquial Santa María Mayor de estilo renacentista tardío. La localidad turolense también tiene restos del castillo situados en el cerro de la Mola, una zona elevada que fue un punto estratégico para la defensa.

Otros edificios que bien merecen una visita son el Ayuntamiento, la Capilla de la Virgen del Carmen y La Lonja, que se convirtió a partir de la década de los 60 en los lavaderos donde acudían las mujeres a la lavar la ropa. El agua forma parte fundamental del entorno de Peñarroya de Tastavins, que incluso cuenta con su propia ruta de las fuentes.

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El Masmut, en Peñarroya de Tastavins / TURISMO DE ARAGÓN

En el entorno de la localidad encontramos uno de los monumentos naturales más espectaculares de toda España: las Rocas del Masmut. Se trata de impresionantes paredes verticales de conglomerado que superan los 100 metros de altura y se han convertido en uno de los paisajes más icónicos del territorio. Aunque no se pueden comparar, las Rocas del Masmut recuerdan a los Mallos de Riglos. Su altitud se sitúa en los 1058 metros. Se forma en el Paleogeno con los primeros materiales erosionados del macizo montañoso, a base conglomerados, areniscas y arcillas.