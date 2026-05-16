Familias afectadas por la suspensión de salidas extraescolares en Aragón: "Cancelarlas es negar una parte importante de la educación de los niños"

Hay una lista que no para de engrosarse. Es la de centros de Aragón que han decidido cancelar sus extraescolares en solidaridad con el IES Ítaca de Santa Isabel y para reclamar una regulación de las actividades fuera del aula que respalde legalmente a los docentes. La decisión la han tomado los claustros, y no todas las familias la han visto con buenos ojos. «Se han pasado un poco», sostiene una madre que es presidenta de una AMPA (asociación de madres y padres de Aragón) y que prefiere mantener el anonimato.

Esta madre no comprende que en su colegio, que es un CPI (centro público integrado), se haya optado por cancelar las salidas extraescolares de lo que queda de curso en todas las etapas. «Puedo entender que se tome la decisión en Secundaria por si se dan casos similares, pero en Infantil y Primaria lo veo desproporcionado», señala.

La cancelación de salidas extraescolares llega a raíz de la imputación de dos profesores del IES Ítaca por un presunto delito de homicidio imprudente relacionado con la muerte de un alumno, Mario Conesa, en un viaje escolar a Bélgica en 2022. Los investigados serán juzgados por la Audiencia Nacional, lo que ha llevado a los docentes de toda la comunidad a exigir un marco jurídico que garantice su seguridad en estas actividades complementarias.

«Supongo que cancelar las salidas del aula es una forma de ejercer presión de los docentes para exigir esa normativa, pero se han pasado un poco. La oportunidad de un niño de ir a una visita o excursión con sus compañeros no la puede reemplazar un padre», detalla esta madre, que comprende la suspensión de actividades con pernocta, pero rechaza la de las que solo implican «unas pocas horas».

En el centro de sus hijos, los alumnos de Infantil y Primaria disfrutan de actividades complementarias como visitar museos, teatros o las atracciones de la plaza del Pilar en Navidad. «Cancelarlas es negar una parte importante de la educación de los niños, que es aprender a estar con los compañeros fuera del aula, aplicar lo que han aprendido en clase, a relacionarse con los demás sin sus padres...», defiende.

A ello suma que hay alumnos que, si no lo impulsa el centro, no tienen la oportunidad de salir de su barrio. «Nunca quieres que pase una desgracia, pero también puede haber un accidente en el autobús... Si solo pensamos en las desgracias que pueden pasar nunca saldríamos de casa», expone.

También a esto apelan los profesores para explicar que hay circunstancias que no dependen de ellos. Y por ello reclaman esa protección jurídica en las salidas del aula, asunto que desde el Gobierno de Aragón ya han anunciado que abordarán con el objetivo de «dar certidumbre para poder reiniciar las actividades». No han concretado plazos. La mayoría de centros que las han suspendido lo han hecho solo para el curso actual. En función de si se desarrolla o no una normativa, cancelarán también las del próximo.

«Esperábamos que la medida pasara por consejo escolar para ratificarla, pero se ha decidido en claustro y han informado al resto de la comunidad educativa», lamenta la madre. «No les quito razón a sus reivindicaciones, pero hay veces que hay que medir un poco para no perjudicar a los niños», subraya.

Contratar monitores

Por ahora, la opción contratar a una empresa privada para llevarlas a cabo está descartada en su centro. No así en el de otra madre, que también desde el anonimato cuenta que este curso las familias del colegio de sus hijos han preparado las salidas extraescolares con «empresas y monitores».

La decisión de estas familias llega porque la continuidad de las actividades fuera del aula estaba en el aire y no querían privar a sus hijos de estas experiencias «enriquecedoras». «El cole no solo es el cole. Es desarrollar autonomías, generar nuevas vivencias, nuevos momentos, convivencia con otros niños fuera de un ambiente estrictamente escolar», remarca.

La madre asegura que para algunas actividades han conseguido mantener los mismos precios que cuando las organizaba el centro. Lo que ha cambiado son las fechas, ya que han tratado de organizarlas en días no lectivos para evitar que los alumnos perdieran clase. «Algún día no han ido y les han puesto falta injustificada, pero nosotros ya avisamos al centro de que eran unas actividades importantes que considerábamos que se tenían que seguir llevando a cabo», indica. Con todo, agradece que en esas fechas los profesores no pusieron exámenes. «No han propiciado que se lleven a cabo, pero cuando las hemos realizado no han puesto problemas», apunta.

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También se han encontrado con situaciones en las que no han podido contratar monitores y han sido las familias las que han ejercido de responsables. Todo, para que los alumnos gocen de estas actividades que, coinciden ambas madres, también son educativas.