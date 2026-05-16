Pilar Alegría, sobre Ábalos y el PP: "Están deshumanizando a una mujer por unos comportamientos vergonzosos y machistas de un hombre"

La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha respondido al Partido Popular, que le reclama que asuma responsabilidades después de las fiestas con prostitutas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en distintos puntos de Aragón, cuando era delegada del Gobierno de España en Aragón.

Desde La Iglesuela del Cid, donde ha participado en una feria este sábado, y a preguntas de los periodistas, Alegría ha salido al paso de las acusaciones del PP y les ha acusado de "deshumanizar a una mujer" por unos "comportamientos vergonzosos y machistas que hizo un hombre", criticando con dureza las informaciones que se han publicado sobre quien también fuera el secretario de Organización del partido.

"Soy consciente de que el señor Azcón y el PP se han subido al carro de las infamias más burdas contra mí con el único objetivo de crear una cortina de humo para tapar su debilidad política y su falta de proyecto para Aragón", ha considerado Alegría, que ha dicho que "lamenta profundamente" esta estrategia política del partido conservador.

"Ahora, el señor Azcón y sus voceros han decidido culpabilizarme y señalarme por unas actitudes y unos comportamientos de un hombre. Están señalando, juzgando y deshumanizando a una mujer por unos comportamientos absolutamente vergonzosos y machistas que hizo un hombre", ha dicho Alegría, sin pronunciar el nombre de Ábalos, y dando casi por primera vez por buenas las supuestas juergas con prostitutas de Ábalos.

Con todo, ha puesto el foco en las críticas del PP a su persona, ya que la responsabilizan en parte de estos hechos, al ser en aquel momento la Delegada del Gobierno en Aragón y responsable máxima por tanto de la Policía Nacional en el territorio.

"Lo más preocupante es que de todas las formas que hay de ejercer política, Jorge Azcón siempre elige la peor. Los aragoneses no nos merecemos esto. Esa forma de hacer política que desarrolla el PP y el señor Azcón no permite la confrontación de ideas y proyectos. Solo se basa en deshumanizar al adversario político", ha denunciado Alegría desde Teruel.

Pilar Alegría, en la feria de La Iglesuela del Cid. / PSOE Aragón

Y ha vuelto a recalcar que "desde luego jamás he tenido conocimiento" de esas supuestas juergas. "Pero les da igual. Porque aquí todo vale para el señor Azcón y al PP si con eso arrollan al adversario político. De verdad que lo lamento profundamente", ha abundado Alegría, que ha augurado que estos posicionamientos "van a continuar".

"No soy ingenua y sé que esto va a continuar, despreciándome, insultándome, porque no lo saben hacer de otra forma. Pero conmigo no van a poder. Ni conmigo, ni con mi partido. Nosotros tenemos muy claro qué tenemos que hacer y es lo que vamos a seguir haciendo día a día: trabajar por mejorar la vida de los aragoneses y de las aragonesas, día a día, porque somos la alternativa seria a este desgobierno de Aragón", ha añadido Alegría.

Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Ana Marín, ha salido al paso de las declaraciones criticando que Alegría se "victimice" cuando "las víctimas de toda esta trama eran las mujeres usadas como mercancía sexual por un minsitro socialista". Y ha abundado en que "la señora Alegría repite estrategia pero mientras no asuma responsabilidades, seguirá hundiéndose en el fango".

Marín ha recalcado que los hechos se produjeron en pandemia, con restricciones de movilidad durísimas en Aragón y en España. "Aquí se montaban orgías, se traían prostitutas de otros puntos de España cuando los demás necesitábamos salvoconductos para ir a trabajar y resulta que esta señora, Delegada del Gobierno, no se enteró de nada. Esta mentira no se sostiene ni un minuto más y Pilar Alegría lo sabe", ha denunciado.

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Además, la portavoz popular ha señalado que los investigadores han acreditado los hechos, billetes de tren, mensajes de whastapp. "Pero para Pilar Alegría la culpa es del PP por denunciar lo ocurrido y exigirle responsabilidades, que las tiene todas", ha criticado.